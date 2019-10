La majoria de les sentències per corrupció són condemnatòries a la Comunitat Valenciana, segons un estudi

Així ho arreplega un estudi impulsat per l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció que analitza 32 casos de corrupció pública, jutjats i sentenciats per les tres audiències provincials i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) des de l'entrada en vigor del Codi Penal actual l'any 1995.

De les 32 sentències analitzades, 30 van ser condemnatòries: el 66,6% (20) amb penes per a càrrecs públics, personal de confiança o gestors d'entitats o empreses del sector públic, el 26,6% (8) per a personal funcionari i el 6,6% (2) per a concessionaris o adjudicataris de l'administració, detalla l'organització en un comunicat.

En concret, entre les 20 sentències condemnatòries a càrrecs públics, el 25% (5) van estar relacionades amb persones vinculades al PSPV en el moment de comissió del delicte, davant del 65% (13) relacionades amb el PP.

Entre elles destaquen les de majors penes o "impacte social o econòmic", com la primera peça del 'cas Blasco', residus i neteja de Torrevella (Alacant), Emarsa, 'Gürtel/Fitur' o la depuradora de Borriol (Castelló).

En aquesta "panoràmica de la corrupció" no s'han inclòs casos com Brugal, 'Càrtel de Foc', Divalterra, Imelsa, IVAM, Taula o Comerç, perquè al tancament de l'estudi estaven encara en fase d'investigació, instrucció o juí oral.

LA MAJORIA PER MALVERSACIÓ O PREVARICACIÓ

Per tipologia, un 36,6% (11) de les sentències condemnatòries van penar la malversació de cabals públics; un 30% (9), la prevaricació administrativa; un 26,6% (8), el suborn; un 13,3% (4), les negociacions i activitats prohibides per al personal funcionari; un 10% (3), la prevaricació urbanística, i un 6,6% (2), el frau i l'exacció il·legal.

Els 32 casos van tindre lloc en la ciutat de València (7) i en 13 comarques: l'Alacantí (9), la Vall de Cofrents-Aiora (3), el Baix Segura(3), la Marina Baixa (1), l'Horta Nord (1), l'Horta Sud (1), la Ribera Alta (1), el Vinalopó Mitjà (1), la Marina Alta (1), la Safor (1), l'Alt Palància (1), el Camp de Túria (1) i la Plana Alta (1).

Durant els 23 anys analitzats, en els 32 casos només van resultar absolts els acusats en els casos de l'aparcament dels Jardins de Monforte de València i de falsedat documental en l'Ajuntament de la Vall de Laguar (Alacant).

CASOS AMB CONDEMNATS

En canvi, el TSJCV o les audiències provincials van condemnar els acusats en la resta de casos: planta de formigó a Orxeta (Alacant), auditori de Paterna (València), gestió de tributs municipals a Benetússer (València), requalificació de terrenys a Zarra (València), concessió de llicències d'obres a Aiora (València), alteració del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sant Fulgenci (Alacant) o residus i neteja a Torrevella, apropiació fons de les Germanes Carmelites d'Oriola (Alacant).

Altres casos amb condemnes van ser la selecció del secretari municipal de Rafelguaraf (València), cobraments indeguts per l'alcalde del Fondó de les Neus (Alacant), rellotges del vicealcalde de València, vestits del cap de gabinet de l'Agència Valenciana de Turisme, autoritzacions ambientals indegudes per tècnic de la Conselleria de Medi ambient, 'cas Emarsa' o 'cas Gürtel/Fitur', 'cas Blasco' (peça primera).

També la prevaricació administrativa de l'alcalde de Barx (València), tramitació irregular de permisos de residència d'estrangers, matriculacions irregulars en la Prefectura provincial de trànsit d'Alacant, irregularitat en permisos de treball i residència en la Subdelegació del Govern a Alacant, apropiació de fons de loteria a Alacant, apropiació de girs postals per un funcionari de Correus d'Alacant, apropiació de fons per un funcionari del Servei Valencià de Salut.

I, finalment, l'apropiació de fons per un recaptador municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), urbanització de parcel·la al Campello (Alacant), 'telecentres' municipals a Alacant, devolucions de l'IVA a Alacant, concessió de l'explotació de la planta embotelladora d'aigua de Xóvar (Castelló), falsificació de dades d'una empleada per l'alcalde de Riba-roja de Túria (València) i depuradora de Borriol.

Els resultats del treball es poden consultar al web 'observatoricorrupcio.org/es/mapa' i es presenten aquest dimecres, 23 d'octubre, en l'acte 'Panoràmica de la Corrupció al País Valencià', a les 19 hores en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC) de València.