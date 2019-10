Valerio apuesta por "trabajar aprendiendo y aprender trabajando" como reto ante las transiciones laborales

Así lo ha puesto de manifiesto la titular de Empleo en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde ha asistido a la inauguración de las nuevas instalaciones de producción de Lana de Vidrio Insuflada de Saint-Gobain Isover o Insulsafe, y donde ha resaltado la importancia de la formación dual, de "combinar" formación teórica y práctica y "permanente" a lo largo de toda la vida.

En su intervención, la ministra ha puesto como claros ejemplos de formación dual a comunidades "punteras" como el País Vasco y Navarra, pero ha asegurado que también le consta que Castilla-La Mancha está apostando de lleno por esta y ha hecho referencia la apuesta que tiene Isover.

En este sentido, ha dicho que el hecho de que empresas como Isover apuesten "por trabajar aprendiendo y aprender trabajando es un buen lema".

Para Valerio, es fundamental que administraciones, empresas y trabajadores estén en "coalición" en este camino de "formación permanente", convencida de que cada vez será más habitual que uno no permanezca en la misma empresa y "de la misma manera" durante cuarenta años.

Ha aclarado que a ella "le encantaría" que fuese así pero "no lo ve factible" y, por ello, "para no dejar a nadie por el camino hay que estar en esa cualificación y recualificación permanente a lo largo de toda la vida, no solo en conocimientos sino en competencias, habilidades, aptitudes, trabajo en equipo y empatía" para afrontar los nuevos retos, ha incidido.

GUADALAJARA SE SITÚA EN CABEZA EN TASA DE ACTIVIDAD DE ESPAÑA

Por otro lado, la ministra, acompañada entre otros por el consejero delegado de los países mediterráneos del grupo Isover, Jean-Luc Gardaz, y del alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha resaltado de nuevo que Guadalajara es hoy la provincia de España con la tasa de actividad más alta -9 puntos más que la media nacional- pero también diez puntos por encima en la tasa de ocupación.

Aunque ha señalado a los periodistas que queda mucho camino por recorrer en el área de empleo, cree que ahora toca "velar" para que encuentren trabajo los desempleados de larga duración y los parados de larga duración.

Según Valerio, esto es lo que "cuadra perfectamente con los tres planes más emblemáticos que ha aprobado el Gobierno de España" en el tiempo que lleva al frente de país a través del Plan Director por un Trabajo Digno, Plan por el Empleo Joven y el Plan para Luchar contra el Paro de Larga Duración.

Para la titular de Trabajo, "todos", incluidos ayuntamientos, Gobierno de Castilla-La Mancha y Ejecutivo central, deben "remar" en la misma dirección, de ahí que la apuesta de Isover por esta nueva línea sea para ella "una buena noticia" porque supone creación de riqueza y de empleo. "El objetivo de todos poner la economía al servicio de las personas", ha apuntado.

6,56 MILLONES DE INVERSIÓN Y MÁS EMPLEO EN ISOVER

También ha puesto en valor los 6,5 millones de inversión y la creación de otros 15 nuevos puestos de trabajo en esta fábrica, donde la plantilla ronda los 250 trabajadores en este municipio del Corredor del Henares.

En este sentido, la ministra ha resaltado el hecho de que esta nueva línea con vidrio reciclado para el aislamiento de edificios supone apostar por la "economía circular", contribuirá a mejorar la eficiencia energética y aislará más los ruidos.

La titular de Empleo ha recordado las dos realidades de Guadalajara, con un Corredor del Henares "pujante" pero donde, a su juicio, hay que seguir apostando por la inversión y creación de riqueza, pero también con una zona rural en la que hay que trabajar para fijar población y atraer iniciativas.

GARDAZ APUESTA POR SEGUIR CRECIENDO

Por su arte, Gardaz ha mostrado su orgullo por fabricar en Isover líneas que mejorar las viviendas pero también para reducir las emisiones de CO2.

El Grupo Isover tiene casi sesenta años esta empresa y más de 120 en España y la única ambición que tiene su directiva ahora es seguir creciendo y aprovechando las oportunidades que tienen.

Por su parte, el alcalde de Azuqueca ha recordado que Isover tomó hace 57 años la decisión de implantarse en Azuqueca y "hoy" sigue demostrando que el municipio azudense es un "magnífico lugar para invertir y producir" para todo el mundo.

Blanco ha aprovechado para anunciar también la colaboración del Ayuntamiento con el grupo Saint-Gobain Isover para dar continuidad al programa Iniciativa Puente, de cualificación para la gente joven, "con el fin de crear futuro" en el municipio.