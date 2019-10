AMPL.- Constituïda la Comissió Negociadora de l'ERTO de Ford Almussafes, que afectarà 5.709 treballadors

En aquesta primera trobada de la comissió -s'ha convocat la següent per a demà dimecres-, l'empresa ha confirmat que els dies programats són el 4 i 5 de novembre i 18, 19 i 20 de desembre (3 i 4 de novembre i 17, 18 i 19 de desembre per al torn de nit).

Els treballadors afectats seran 5.709 -d'una plantilla de 7.348, segons la mitjana de l'últim any- i no estan inclosos els empleats de les plantes de recanvis, motors, motriu, així com aquells que desenvolupen la seua tasca en departaments especials, com Seguretat o Incendis.

Les mateixes fonts apunten que la direcció justifica l'ERTO en la incertesa creada pel Brexit i la debilitat generalitzada de les vendes en el mercat europeu.

Des d'UGT, el sindicat majoritari en la planta valenciana, el seu portaveu Carlos Faubel ha assenyalat que si es planteja un ERTO "en les mateixes condicions que els anteriors", en els quals s'ha conservat el 80 per cent del seu salari brut i el 100% de les pagues, vacances i antiguitat, està disposat a firmar-ho en la pròxima reunió. Es tracta ja del quart expedient de regulació temporal d'ocupació que afecta la factoria i que suposarà un descens de la producció en uns 9.000 vehicles fins a final d'any.

El sindicat CCOO fa notar que l'empresa "no ha donat cap garantia" de no aplicar més expedients d'aquest tipus ni que en cas d'un excedent de personal vaja a cobrir els mesos d'atur consumits pels treballadors. L'única cosa que fa Ford, apunten, és "complementar el 10 per cent, per la qual cosa el treballador posa el seu atur, deixa de percebre el 20 per cent del seu salari "i damunt ha de rendir comptes amb Hisenda en tindre dos pagadors".

Per açò, la proposta d'aquesta organització és la utilització de cinc dies de jornada industrial -dos dies del 2020 i tres del 2021-, de manera que es cobriria les jornades de l'ERTO i els empleats "no haurien de consumir el seu atur, ni patir un minvament econòmic del 20 per cent en el salari ni haver de pagar més a Hisenda", defenen.

Per la seua banda, STM Intersindical ha mostrat la seua disposició a negociar i a firmar l'ERTO si l'empresa accepta una sèrie de condicions, entre elles que complemente el cent per cent del salari, és a dir, que les persones afectades "no perden ni un sol euro pel que fa a les no afectades".

Igualment, demana restablir el descompte del 21% en la compra de vehicles Ford per a empleats i familiars directes o bé un pla de renting verdaderament atractiu per a posar en valor la plantilla i augmentar les comandes, la qual cosa, per a aquest sindicat, podria traduir-se en una reducció del nombre de dies d'ERTO.

Així mateix, sol·licita que en cas d'acomiadament, l'empresa es comprometa a abonar les prestacions per atur consumides en aquest i anteriors ERTO garantint la quantia dels 24 mesos de prestació per atur.

Per la seua banda, CGT ha proposat que es rebaixen els "ritmes salvatges" de treball en la cadena de producció, on segons denuncia, els empleats estan "treballant al 120%" i a més, "tots els torns estan fent una quantitat ingent d'hores extra".

Així, ha proposat baixar el ritme de producció per a "adequar-la" a les fluctuacions del mercat com s'ha fet anys arrere, i amb els seus beneficis, Ford "és perfectament capaç d'assumir" un descens de vendes i fer parades tècniques per a fer cursos de formació en noves tecnologies o tasques de manteniment.

No obstant açò, lamenta CGT, en l'actualitat "una mala direcció" de l'empresa ha convertit en costum" que siga el treballador el que carregue amb les conseqüències i haja de gastar la seua prestació d'atur.