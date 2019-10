La Mitja Marató València convida a "somiar ràpid" aquest diumenge amb la meta de revalidar el rècord del món femení

20M EP

La Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP celebra aquest diumenge, 27 d'octubre, el seu 29 edició amb l'objectiu de revalidar la seua condició com "els 21.097,5 metres més ràpids del planeta", però també com una prova en la qual tant el corredor com la ciutat s'impliquen i que "cada any té més nivell i atrau més públic".