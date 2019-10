El delegado del Gobierno destaca la "moderación" de los agentes en Cataluña frente a la "violencia extrema"

Así, al ser preguntado sobre las denuncias de sindicatos policiales reclamando más medios tras los heridos registrados entre los agentes, Losada ha asegurado que "hay tantos heridos porque ha habido una violencia extrema".

Por ello, ha felicitado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil "por la labor encomiable" que están realizando "en unas condiciones como hemos visto muy complejas y muy difíciles". "Felicitarles por la moderación en su trabajo y en la defensa de las libertades y la convivencia".

Losada ha insistido, asimismo, ante el número de agentes heridos, en que "no es que no haya habido precaución" a la hora de afrontar el operativo. "Si no que la violencia es muy importante e intensa", ha subryaado el delegado del Gobierno, quien ha culpado "al señor Torra y la Generalitat" de "la falta de control".

Mientras ha destacado la evolución favorable de los dos agentes desplazados desde Galicia y que se encuentran hospitalizados en Barcelona.

PETICIÓN DEL SUP

Por otra parte, tras la llegada este martes desde Cataluña del grupo de la VIII Unidad de Intervención Policial con sede en A Coruña, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido al delegado del Gobiero que los compañeros desplazados a esta comunidad autónoma sean "generosamente recompensados y gratificados en base al esfuerzo realizado".

Según informan, el delegado del Gobierno en Galicia les ha agradecido la labor de los agentes y les ha comunicado que trasladará la petición a la Dirección General de la Policía (DGP).