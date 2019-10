Constituïda la Comissió Negociadora de l'ERTO de Ford Almussafes, que afectarà 5.709 treballadors

En aquesta primera trobada de la comissió -s'ha convocat la següent per a demà dimecres-, l'empresa ha confirmat que els dies programats són el 4 i 5 de novembre i 18, 19 i 20 de desembre (3 i 4 de novembre i 17, 18 i 19 de desembre per al torn de nit).

Els treballadors afectats seran 5.709 -d'una plantilla de 7.348, segons la mitjana de l'últim any- i no estan inclosos els empleats de les plantes de recanvis, motors, motriu, així com aquells que desenvolupen la seua tasca en departaments especials, com Seguretat o Incendis.

Les mateixes fonts apunten que la direcció justifica l'ERTO en la incertesa creada pel Brexit i la debilitat generalitzada de les vendes en el mercat europeu.