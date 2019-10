Cs Aragón no pondrá "trabas" a los Presupuestos de 2020, pero escuchará a Anadón antes de votar el techo de gasto

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa el portavoz parlamentario de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, quien ha rehuído la "política electoralista barata", el "no es no" a la política del Gobierno de Javier Lambán por principio, pero sí ha dicho que "el papel todo lo aguanta" y que Pérez Anadón debe explicar "cómo se han de cuadrar las cuentas". El techo de gasto de 2020 se sitúa en unos 5.600 millones de euros, un 5,2 por ciento más que en 2018.

Cs quiere saber cuál es la previsión de PIB y de ingresos autonómicos, así como hasta dónde alcanza el compromiso del Gobierno para ejecutar las cuentas de 2020.

"Si no es un Presupuesto que tenga su base en una presión fiscal insoportable vamos a escuchar y atender a razones, pero me temo que no van por ahí las cosas", ha manifestado Pérez Calvo, quien ha recordado que subir los impuestos van contra el "ADN" de Ciudadanos.

CATALUÑA

En otro orden de cosas, Cs defenderá en la sesión plenaria de este jueves una proposición no de ley para que el Parlamento aragonés manifieste su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su trabajo en Cataluña "ante el ataque permanente a los derechos y libertades a los ciudadanos" de la región vecina, en alusión a la actuación del Gobierno de la Generalitat y los disturbios ocurridos los últimos días.

En su PNL, el partido naranja pide que la cámara reconozca la "importante labor y la profesionalidad" de la Policía en Cataluña, ha explicado Pérez Calvo, quien ha aludido a la Operación Judas, mediante la que la Guardia Civil neutralizó, semanas atrás, un grupo de los CDR que tenía "toda la infraestructura para destruir, incluso matar".

En la misma iniciativa, Cs propone al Gobierno de Aragón que se dirija al central para que realice los requerimientos previos a la Generalitat para la aplicación del artículo 155 de la Comunidad Autónoma en Cataluña. Al respecto, Pérez Calvo ha recordado que el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha rechazado por completo la actuación de Quim Torra.

Aplicar el 155 "no supone, en absoluto, privar a Cataluña de sus derechos como comunidad ni quitarle sus posibilidades de gestión autonómica", ha observado el dirigente de Cs, quien ha expuesto que "se trata de tomar el mando, quitar de la sala de máquinas a un señor que está demostrando su absoluta incapacidad para seguir un minuto más al frente de esa comunidad".

ARANCELES

Además, Cs presentará una iniciativa contra la "política de amenaza un tanto chulesca de Donald Trump", en referencia a los aranceles a los productos españoles. Pérez Calvo ha puesto de relieve el impacto que tendrán en la comercialización de productos como el vino o el aceite.