Magda Barceló: "Quienes se enfocan en la felicidad fracasan"

La coach tarraconense Magda Barceló ha creado una hoja de ruta con actividades prácticas y grupales –mediante un curso en línea– para buscar tu propósito vital que condensa en el libro Tu vida épica, que hoy presenta en la Casa del Llibre de Barcelona (19 horas).

¿Cómo conseguir una ‘vida épica’?

Todos estamos aquí por un motivo y lo más importante en nuestra vida es encontrarlo y llevarlo a cabo. Es un qué pero sobre todo un cómo. Lo que llevamos en nuestros genes y lo que nos pasa, se entreteje y nos hace únicos. Este libro es una invitación a encontrar esta unicidad y llevarla a todas las esferas de nuestra existencia. Si no lo hacemos el mundo pierde pero también nosotros. Desaprovechamos vitalidad e inspiración.

¿Qué aconseja para que alcancemos nuestro propósito?

Excavar en tu propìa unicidad necesita de explorar en ti mismo con una intención y unas herramientas. Y también de hablar con los demás. En el libro propongo un ejercicio: queda con 10 personas y pregúntales qué creen que aportas que nadie más lo hace. Es decir, cuáles son en su opinión tus talentos, cómo te ven de aquí a cinco años si continúas a desarrollar tu potencial. Porque muchas veces esa unicidad la ven antes otros que nosotros mismos.

¿Las redes sociales nos sirven como espejo donde mirarnos?

Son un gran escaparate en el que solo mostramos lo que se acepta de nosotros. Y eso crea la falsa sensación psicológica de que la gente tiene una vida mejor que la nuestra.

¿A nivel estrictamente personal, qué trabajo podemos hacer?

Nuestras pasiones y nuestros sufrimientos son fuentes de energía. Mirando en estas dimensiones dentro de nosotros podemos encontrar nuestro propósito. Y no han de ser cosas que se nos den bien de forma natural. Por ejemplo yo, antes de ser coach, trabajé muchos años como consultora de organizaciones y a mi personalmente los grupos me costaban mucho porqué pasé por bullying de pequeña.

¿Por cierto, qué es un coach?

Es una relación estructurada para caminar hacia un futuro deseado. Es un acompañante con unas herramientas y con una relación especial, de meses, con un objetivo y resultados. Mientras que un psicólogo resuelve problemas psicológicos que están relacionados normalmente con el pasado.

¿Estamos ante una dictadura social de la felicidad?

Creo que enfocarse en la felicidad es una estrategia que no funciona y hay estudios que lo demuestran, como los de Roy Baumeister. Los que buscan la felicidad constante fracasan porque no es posible. En cambio, si nos enfocamos en aquello que te motiva y que te hace vibrar aunque no sea fácil y también te haga sufrir,al encontrar este sentido también somos felices, porque es un añadido, no buscamos la felicidad solo por hacerlo. Y este propósito nos da energía e inspiración para vivir y para luchar, lo que es mucho más valioso. Eso sí, tendremos que aceptar el contrato de tener una vida con sentido, lo que incluye pasar por dificultades.

¿También el tropezar con la misma piedra?

Si en nuestra vida hay situaciones que se repiten es que hay lecciones que no las estamos aprendiendo bien. De ahí la importancia de aceptarse y de hacer las paces con uno mismo curando traumas.

¿Esta búsqueda le puede resultar más fácil a la generación millennial?

Ellos han encontrado menos estructuras y eso hace que tengan que decidir cosas que antes eran caminos ya definidos. Ahora todo es más caótico, lo que puede dar más respeto e inseguridad, pero al mismo tiempo, les puede permitir alinearse antes con su propósito que a otras generaciones.