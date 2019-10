La davantera de la DANA provoca pluges generalitzades a la Comunitat Valenciana de febles a moderades

Així, el centre de la DANA en altura se situa sobre Portugal i en la zona davantera se'n va desenvolupant nuvolositat i precipitacions que són les que estan descarregant a la Comunitat Valenciana i sense tempestat.

D'aquesta manera, durant la matinada les precipitacions han caigut de forma feble a moderada però persistent en la província d'Alacant i en el sud de València, on ha estat plovent tota la nit encara que no s'han registrat rajos sobre terra.

L'Aemet ha establit l'avís taronja en la província de Castelló i litoral nord d'Alacant per pluges que poden deixar fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores i 20 litres per metre quadrat en una hora; mentre que la resta de la Comunitat Valenciana les precipitacions deixaran uns 60 litres per metre quadrat en 12 hores i 20 litres per metre quadrat en una hora.