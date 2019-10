Quim Torra asegura que de no tener "la fuerza y los apoyos" para lograr la independencia "lo dejará"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que haga "electoralismo" de una situación que requiere "diálogo y serenidad".

En una entrevista a la CNN en español, Torra también ha calificado de "incomprensible" que la haya llamado hasta tres veces y que Sánchez no se haya puesto.

En este sentido, ha añadido que el presidente español quiere poner el foco en decir que en Cataluña hay un problema de convivencia y de violencia cuando "no es verdad". "Lo que hay es un problema de democracia", concluyó.

Torra descartó dimitir o convocar elecciones con el argumento de que ante las sentencias, que suponen un "castigo injusto", se necesitan unas instituciones fuertes, tanto el Gobierno, la mayoría en el Parlamento como los ayuntamientos.

No obstante, ha abierto la puerta a una posible salida del gobierno de la Generalitat: "Estoy trabajando para que mi país sea independiente, pero siempre he dicho que si no tengo la fuerza y los apoyos para que esto sea posible, lo dejaré".

La violencia podría "entorpecer" la independencia

Por otra parte, Torra ha condenado la violencia y ha admitido que podría "entorpecer" el camino hacia la independencia.

"Siempre he estado al lado de un movimiento pacífico y democrático con la bandera del diálogo y la de la no violencia. Me mantengo aquí y nunca saldré de aquí. A mí no me representa la violencia y la condeno", defendió .

Preguntado por las personas que han cometido violencia, el presidente catalán ha respondido que "cualquiera que haya cometido un acto violento debe ser castigado".

En cuanto a la actuación de la Policía Nacional en las protestas de los últimos días a raíz de la sentencia del proceso, Torra ha dicho que tendrá que estudiar si se ha actuado con proporcionalidad y añadió que las actuaciones policiales se deben basarse en la mediación, la proporcionalidad y no causar daños mayores.