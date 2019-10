El Govern local intenta passar pàgina després de la crisi per l'estafa en l'EMT

L'enfrontament entre els dos socis que conformen el Govern local de l'Ajuntament de València, Compromís i PSPV-PSOE, ha baixat de to fins a desaparéixer amb l'inici de la setmana. A això han contribuït les paraules del vicealcalde Sergi Campillo, que la setmana passada va carregar durament contra els socialistes, però que aquest dilluns va advocar per rebaixar els retrets i “llimar les diferències” internament.

L'origen de la polèmica està en el frau comés per uns presumptes estafadors, que va desviar 4 milions d'euros de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) que estaven destinats inicialment a la compra d'autobusos a un banc de la Xina. La gestió d'aquest assumpte va acabar deslligant el nerviosisme, incrementat per una iniciativa dels socialistes, donada suport per PP, Cs i Vox, perquè el president de l'EMT i edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, s'absentara de la comissió interna que investiga el frau quan declararen emprats de l'empresa per a no veure's incomodats per la presència d'un superior.

Compromís es va oposar a la mesura i el mateix Campillo va comparéixer dimecres passat, després de la sessió de la comissió de treball en la seu de l'EMT, alertant d’”una crisi de Govern sense precedents” i anunciant “greus conseqüències”. L'endemà passat, la Junta de Govern –amb el vot a favor de Compromís i en contra del PSPV– va rellevar de la comissió delegada del Consorci València 2007 (que gestiona La Marina) a la socialista Sandra Gómez, actual vicealcaldessa, per l'edil de la coalició Carlos Galiana.

No obstant això, entrevistat aquest dilluns en el programa 'Amanece Valencia', de Plaza Radio, el vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, va admetre que la setmana passada va ser “intensa” i va evidenciar un canvi de to respecte a les seues declaracions del passat dimecres.

“En la vida d'un Govern sempre hi ha moments més tibants i uns altres en els quals no es produeixen èpoques de tensió. La setmana passada ens va tocar viure un d'aqueixos moments. L'important és treballar per a llimar les diferències”, va afirmar, per a afegir que es tracta de “coses puntuals que cal assumir amb naturalitat” i que l'Executiu “funciona i segueix el seu curs”.

No obstant això, va dir mantindre el mateix criteri sobre la presència de Grezzi durant les declaracions de treballadors de l'EMT en la comissió de treball que investiga el frau. “Els representants dels grups polítics municipals són una qüestió interna de cada grup.

Fer un veto de facto d'un membre de Compromís afecta a la representativitat del nostre grup”, va afirmar. “Si algun treballador de l'EMT se sent incòmode, en el cas de membres del nostre grup, aqueixa persona s'alçarà i s'absentarà, per descomptat”, va afirmar.

La pròxima prova de foc per a mesurar la solidesa de les relacions entre tots dos socis de Govern serà el 30 d'octubre, dia en què es produirà la primera ronda de declaracions en la comissió i es comprovarà si, en efecte, Grezzi s'absenta o no de la mateixa quan declaren emprats de l'empresa pública d'autobusos. Fonts del grup socialista, per part seua, insisteixen que en cap moment han considerat que s'haja produït una crisi de Govern i circumscriuen les diferències al grup de treball intern de l'EMT.

En aquest sentit, afirmen que la compareixença del passat divendres del regidor socialista Ramón Vilar al costat del vicealcalde Campillo després de la Junta de Govern va evidenciar que no hi havia tal crisi. De la mateixa manera, sostenen que no han contribuït, ni ho faran, a una escalada de tensió en el si de l'Executiu local.

Des de l'oposició, la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, i els regidors del seu grup van registrar aquest dilluns la petició d'una convocatòria extraordinària de la Junta General d'Accionistes de l'EMT per a aprovar una renovació del secretari i del consell d'administració de l'empresa. L'ordre del dia inclouria la destitució del regidor Giuseppe Grezzi com a president i conseller.

Ribó no forçarà la renúncia de Fuset

A la convulsió de la setmana passada en la política municipal va contribuir també el processament del portaveu de Compromís i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, com a presumpte autor dels delictes d'homicidi per imprudència greu i contra la seguretat dels treballadors per la mort d'un operari en la construcció d'una graderia per als concerts de la Gran Fira de 2017. Des d'Alcaldia van mostrar el suport a l'edil que, no obstant això, queda en una delicada posició. El PP va demanar la seua dimissió i Cs que siga apartat.