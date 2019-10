De "monstrua" a "volcán": la concursante que deja sin palabras a los 'coaches' en 'La Voz Kids'

La recta final de las audiciones a ciegas de La Voz Kids dejó este lunes actuaciones que quitaron el hipo a los coaches y al público del talent de Antena 3. Entre ellas, la de Irene Gil, que cantó Mamma Knows Best, de Jessie J.

La concursante, de 12 años, se presentó al programa desde Tenerife para “saldar una cuenta pendiente” con su madre, que siempre soñó con dedicarse a la música: “Ella siempre apuesta por mí en todo. Hay muy poca gente que lo hace, dicen cosas malas de mí. Ella me defiende, me dice que siga y que luche; que no haga caso. Esta audición se la voy a dedicar a mi madre”, explicó emocionada.

Cuando la talent empezó a cantar, los coaches David Bisbal, Rosario Flores y Vanesa Martín apretaron el botón inmediatamente, ante la sorpresa de su familia y los gritos de los espectadores. “Está claro que esta niña ha nacido para ser estrella”, opinó Eva González, quien se encarga de acompañar a los concursantes durante su trayectoria en el concurso.

La actuación finalizó entre los aplausos del público y los halagos de los miembros del jurado, que trataron de convencer a Gil para que escogiera sus respectivos equipos. “Me ha gustado mucho tu improvisación, eso dice mucho de un artista”, expresó Bisbal ante la aprobación de Rosario Flores.

Por su parte, Vanesa Martín definió a la canaria como “el Teide de La Voz Kids”: “Eres un volcán y solo tienes 12 años. Cuando tengas 18, 20, 22… vas a tener un rollo muy sexy, muy potente y cañero. Sobran las palabras. Ojalá te vinieras a mi equipo”, se sinceró.

Finalmente, las palabras de Martín convencieron a la concursante, que pasó a formar parte de sus filas. La cantante cerró este lunes su equipo con un total de 15 concursantes, al igual que Melendi.

De esta manera, solo David Bisbal y Rosario Flores competirán este martes en busca de las mejores voces, para dar paso a la siguiente fase del programa: las batallas.