Un mago deja "helada" a Edurne y se lleva el 'pase de oro' en 'Got Talent': "Para mí es el ganador"

“La magia me sacó de un momento muy difícil y ahora es mi vida”, contó este lunes en Got Talent (Telecinco) Mark García, quien se llevó el ‘pase de oro’ de Edurne tras un espectáculo que dejó sin palabras al Nuevo Teatro Alcalá.

El uruguayo, de 37 de años, realizó el número de magia delante de la mesa del jurado. Primero, empezó con unos juegos de cartas y, después, representó el truco que dejó “helada” a Edurne.

Bajo las órdenes del mago, Risto Mejide sacó un billete que tuvo que firmar con un rotulador. Después le prestó su teléfono móvil para que utilizase la calculadora. A continuación, el jurado dictó unos números aleatorios y el concursante hizo una operación matemática.

El resultado que se vio en la pantalla del dispositivo resultó ser el número de serie del billete de Risto, lo que dejó conmocionados a todos los presentes, que no podían creerse lo que estaban viendo.

“Tiradme un pellizco que me estoy durmiendo”, bromeó Paz Padilla ante su asombro. Por su parte, Dani Martínez empezó a chillar de la emoción y Risto Mejide fue claro: “Muy heavy. Estoy flipando”, se sinceró.

“Cuando empezó este programa, yo no tenía ni idea de magia. Han pasado muchos magos pero lo tuyo me ha dejado helada. Dudo hasta que sea magia”, opinó Edurne, que no dudó en pulsar su botón dorado, con el pase directo a las semifinales.

“Para mí es el ganador de Got Talent 5”, sentenció la cantante.