Oliver, sin suerte en el amor: fracasa en dos programas de citas en el mismo día

Si un soltero quiere encontrar el amor, uno de los lugares que tiene que visitar es alguno de los programas de Cuatro que se dedican, a diario, a que sus espectadores lo consigan.

Ya sea Mujeres, hombres o viceversa, Me quedo contigo o First dates, el objetivo de estos espacios es hacerle la competencia a Cupido y que los participantes que acuden a ellos salgan de sus platós enamorados.

Y hay algunos que lo intentan por partida doble o triple, como le pasó a Oliver, aunque con poca fortuna. El sevillano visitó el restaurante de First dates en los comienzos del programa de Carlos Sobera: "Esto está más bonito", le dijo al presentador mientras recordaba que "yo vine en el cuarto programa".

Este lunes lo volvió a intentar en Me quedo contigo y en el dating nocturno de Cuatro, pero en ambas ocasiones o fue rechazado o su cita no era lo que él buscaba.

En el programa de Jesús Vázquez, Oliver se citó con Jessica, y pese a que él reconoció que "eres despampanante, me he quedado alucinado cuando te he visto, eres mi prototipo de mujer, me gustaría volver a verte y conocer más de ti". La joven no opinó lo mismo, y le descartó argumentando que "eres un chico espectacular, el físico que a mí me gusta, pero yo soy mucho de primero, necesito volverme loca en el primer instante, esta vez no me ha pasado, no eres exactamente lo que estaba buscando", rechazándole.

#MeQuedoContigo21O Los músculos de nuestro soltero han causado furor en el pisito 🤭🤭https://t.co/MPptYNchcxpic.twitter.com/Tddx5js9TQ — Me quedo contigo (@mequedocontv) October 21, 2019

Pero el preparador de 37 años no desistió, y los espectadores de Cuatro le pudieron ver unas horas más tarde en First dates. Esta vez su cita fue Raquel, una malagueña de 34 años. En la decisión final, el primero en hablar fue Oliver, que no quiso una segunda cita porque a Raquel “la veo físicamente demasiado mayor para mí, a mí me gustan las niñas de 25 años".

Tras esa afirmación, la trenzadora le preguntó su edad, a lo que el sevillano contestó ente risas que "yo tengo 33 años cuando intento ligar", algo que no gustó a la malagueña y argumentó su rechazo a una segunda cita porque "no me veo de pareja contigo". Oliver, una vez más, se marchó de un dating show de Cuatro compuesto y sin pareja.