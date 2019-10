Michelle Pfeiffer habla del abuso que sufrió con 20 años: "Estaba implicado un alto cargo de Hollywood"

Si a principios de mes era Jennifer Aniston quien revelaba que también sufrió los abusos del magnate de Hollywood Harvey Weinstein, esta vez ha sido la veterana Michelle Pfeiffer quien ha alzado la voz para denunciar los comportamientos machistas y abusivos a los que muchas actrices se ven sometidas durante los primeros años de carrera en Hollywood.

Así, aprovechando la promoción de su nueva película Maléfica: maestra del mal¸ la actriz ha querido solidarizarse con el movimiento #MeToo y hablar de la desagradable experiencia que vivió cuando solo tenía 20 años.

En la entrevista en la que ha desvelado, por primera vez en su carrera, esta delicada información, concedida al diario The Sunday Times, Pfeiffer ha asegurado que hubo "un incidente" muy desagradable en su carrera. "No voy a compartirlo, pero miro hacia atrás y me estremezco", ha asegurado la conocida actriz, quien ha querido destacar que, "aunque fue un episodio incómodo e inapropiado", decidió meterlo en un cajón. "Tenía 20 años y estaba implicado un alto cargo de Hollywood", ha relatado.

Aunque no ha querido compartir más detalles del incidente, Michelle Pfeiffer sí ha explicado que, con el paso de los años y el estallido del caso Weinstein, primero pensó que jamás había tenido una experiencia de tal magnitud. Aunque luego, con el paso de los días, fue consciente de que sí había habido una vez.

"Hay que entender el proceso por el que se pasa: negación, culpabilidad –'No debería haber usado ese vestido', 'debería haberlo sabido'–... Cuando pasa el tiempo, lo miras a través de una lente adulta y piensas: 'Guau, era una niña'", ha contado la actriz, a quien no le ha importado asegurar que hubo una serie de situaciones incomodas a las que tuvo que enfrentarse.

El 'Me Too' a sus 20 años

Si bien es cierto que Michelle Pfeiffer ha pasado de puntillas sobre este suceso, la actriz no ha tenido problemas en dar su opinión sobre el #MeToo. Y es que, según su experiencia, antes de que se pudiese hablar abiertamente de estos comportamientos delictivos que sufrían centenas de artistas, alzar la voz era "un desafío" al que nadie se animaba.

"Aunque, lentamente, con el tiempo nos hemos hecho escuchar. Pero, hay que entender que, si creces sin que tu voz sea valorada, escuchada o alentada, la forma en que te ves a ti mismo y el lugar que ocupas en tu mundo están bastante establecidos", ha concluido.