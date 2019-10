Compromís demana al Govern central que elimine els anuncis de joc

Compromís ha presentat una iniciativa perquè Les Corts Valencianes insten el Consell a demanar al Govern central l'eliminació de la publicitat sobre el joc en mitjans de comunicació i espais públics.

Davant "la cada vegada major preocupació social davant l'expansió del joc" a Espanya, la coalició adverteix sobre els anuncis publicitaris constants i tremendament agressius, tant en els mitjans de comunicació com en els espais públics".

També alerta de "la proliferació de cases d'apostes pertot arreu, algunes fins i tot situades al costat de col·legis i, sobretot, la introducció del joc online, permetent apostar des de qualsevol lloc i a qualsevol hora sense cap tipus de limitació".

"Són aspectes que preocupen i molt a la ciutadania, que veu com cada vegada més persones del seu entorn més pròxim cauen en les arpes del món de les apostes", ha lamentat en un comunicat la portaveu adjunta i diputada de Compromís a Les Corts, Mònica Álvaro.

Al mateix temps, "les addiccions al joc, com qualsevol addicció, comporten una evolució clínica. No obstant açò -ha subratllat-, la conducta addictiva al joc té la particularitat de desenvolupar-se dins de la legalitat en mitjans socials i d'oci".

En aquest context, Compromís assenyala que "l'accés i la primera presa de contacte resulta molt senzilla, i l'inici sol ser experimental o accidental, amb una evolució que dependrà de factors com la personalitat de cada individu".

Per tot açò, la proposta defèn que la prevenció i l'accés a la informació són dos aspectes "decisius" contra l'addicció al joc: "La prevenció ha d'estar en el centre de tota estratègia educativa per un ús responsable del joc, per a evitar que seguisca incrementant-se el nombre de persones addictes, tant entre les persones joves com entre les adultes".

Estratègia valenciana contra les addiccions

En clau autonòmica, la coalició aposta perquè el Consell elabore una estratègia valenciana per a combatre les addiccions al joc, a més de dotar dels recursos necessaris a les unitats de conductes addictives dels centres sanitaris de la Comunitat i, "si és el cas", augmentar el nombre d'aquestes unitats.

"Evidentment", per a Compromís, "també és fonamental impulsar la col·laboració de l'administració valenciana i el sector públic amb entitats del tercer sector especialitzades en la prevenció i el tractament de les addiccions, incloent les conductes addictives al joc".

Amb totes les propostes, la coalició es mostra "conscient que l'addicció al joc és un problema gravíssim, sobretot entre la joventut, que cal parar de manera urgent", per la qual cosa esperen que siguen tingudes en compte i s'incorporen a la 'llei del joc' del Botànic II.