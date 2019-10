Page exige a Torra que condene cualquier conexión entre los violentos con alguna institución de Cataluña

García-Page ha indicado en Guadalajara, tras manifestar que los "violentos" son una "clara minoría" y que no hay que confundir independentismo con los que son profesionales de la violencia, que tiene muy claro que lo que está pasando en la Cataluña "solo se arregla votando todos los españoles".

En este sentido, el presidente regional se ha planteado que si se demostrase algún tipo de conexión financiera entre los violentos con alguna institución de Cataluña, para él sería objeto de "persecución judicial".

Además, para el secretario regional de los socialistas en Castilla-La Mancha, el día en que España se plantee opinar sobre la situación territorial, opinarán todos. "Todo lo demás es conducir a un callejón sin salida una sociedad que no ve más camino que la frustración colectiva", ha indicado tras señalar que no hay ningún estado democrático en el mundo que no tenga claro que cuando se trata de la soberanía, todos opinan.

Para García-Page, para que se pueda plantear o abrir en España "un mínimo espacio" de conversación sobre el tema de Cataluña debe ponerse fin "a las amenazas y la violencia", ha subrayado.

Tras mostrar su apoyo "explícito" a lo que hacen y deban hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde ha incluido no solo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sino también a los Mozos de Escuadra porque "representan la defensa de las libertades", ha subrayado también que a él no le van a hurtar la capacidad que tiene como español de decidir.

En este sentido ha incidido en que, desde Castilla-La Mancha, su presidente "no va a estar de brazos cruzados" viendo lo que pasa porque "tanto de legítimo tiene para hablar Torra como Page", ha indicado.

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Ha insistido en que, además, las Fuerzas de Seguridad del Estado no están en el mismo plano que los violentos porque "no se trata de quien da más palos". "Unos atacan y otros nos defiende; unos vulneran nuestros derechos y tienen que acabar rindiendo pleito antes los tribunales de justicia y espero que con severidad, y otros los defienden".

Por ello, considera que la actitud de la Policía en Cataluña no solo es proporcionada sino "muy prudente", algo que ha reconocido que a algunos, como es su caso, les subleva ver como un Estado democrático como España "tiene que aguantar" a través de Fuerzas de Seguridad "la insolencia, arbitrariedad y violencia" de aquellos que no tienen ningún tipo de argumento político.

Además, ha mostrado su indignación cuando escucha las comentarios de algunos dirigentes políticos y de la Generalitat poniendo en un plano de igualdad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los violentos, asegurando que "no hay plano de igualdad".

Tiene clarísimo que no tiene sentido que se abra el debate sobre si a algún policía se le ha ido la mano o no cuando hay más agentes heridos que manifestantes.

POCOS DIPUTADOS PUEDEN LLEGAR A DECIDIR EL 10N POR MUCHOS

Por otra parte, ha reconocido que para él también las elecciones están, de alguna manera, vinculadas al bloqueo que políticamente está trayendo a España la situación independentista pero ha insistido en que "para poder hablar, tienen que bajar del monte". Cree que puede pasar de todo y que "está la cosa como para saber hacer cubos de Rubik".

Sobre el escenario de cara a las próximas elecciones, el presidente de Castilla-La Mancha ha opinado que puede termina pasando que pocos diputados decidan por muchos o lo que ha venido pasando ya con el independentismo. Cree que cualquier escenario es posible porque se parte de un elemento más incierto y que todo el mundo hace cálculos de estimación de participación pero el ambiente "en la calle, es absolutamente frío".

Como alguien que lleva mucho tiempo en política, se ha mostrado convencido de que estas elecciones "van a ser muchísimos más trascendentes" de lo que la gente piensa y piensa que, al final, si no deciden grandes mayorías, van a decidir pequeñísimas minorías.

Para el líder regional socialista, lo importante es que se constituya el Gobierno de España, no en contra independentismo pero si independiente de ello y eso es para él la clave para afrontar este asunto.