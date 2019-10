Puig sobre la petició d'amnistia del Bloc: "És una posició d'un partit, jo crec no estem en eixe espai"

"Totes les mirades són legítimes i cadascun les pot plantejar des del punt de vista de les idees", ha dit, al mateix temps que ha apuntat que a dia de hui el principal a Catalunya és "recobrar la normalitat institucional" i que el Govern català "clarament es posicione enfront de la violència".

A partir d'eixa situació de normalitat, ha incidit en el seu posicionament de "diàleg dins de la llei" perquè "si algú trenca les regles del joc és molt difícil que després puguen construir-se altres regles". "Tot es pot discutir en l'àmbit de la Constitució, es pot discutir el canvi de la Constitució, de l'Estatut, però no alterar les regles del joc perquè si no, qui diu que les noves regles del joc van a ser acceptades pels altres?", ha indicat.

Per açò, per al president valencià "l'exercici d'assumir la realitat democràtica és fonamental abans de qualsevol cosa".

Preguntat sobre si eixe pronunciament del Bloc podria tindre repercussions en la seua relació amb Compromís, Puig ha incidit que "en l'àmbit partidari cada partit pot tindre la seua opinió". "I jo la respecte, una altra cosa és que coincidisca amb ella", ha puntualitzat.

A més, ha subratllat que això no afecta el Consell perquè no està en l'àmbit de competències ni del Botànic. "El govern valencià sí que està d'acord en què hem de buscar la millor cohesió i equilibri territorial a Espanya", ha incidit, sota la premissa de la singularitat entre territoris i igualtat entre espanyols, i ha recordat la proposta per la fórmula federal.

Per tant, al seu juí, és "lògic que hi haja visions particulars" dins de cadascun dels grups que componen el Consell: "El PSPV té una altra opinió, però jo respecte les opinions d'altres partits".

Preguntat sobre el fet que el PPCV li demane que trenque amb Compromís després d'eixe posicionament, ha insistit que cada partit té el dret de prendre les seues decisions i ell respecta tant el que planteja el Bloc com el que puga plantejar el PP.

"Jo, com a president de la Generalitat, allò que dic és que estem situats en un espai clar: llei i diàleg", ha reiterat, perquè "sense acceptar l'Estat de Dret és impossible que puga sorgir la convivència, no existeix un espai de llibertat ni pluralisme".

D'altra banda, ha continuat, "és cert que és necessari buscar el diàleg, perquè sense el diàleg no hi ha solució i la política és diàleg". A partir d'ací, ha asseverat que "el fonamental és que es recupere la normalitat democràtica a Catalunya", que "s'òbriga un espai de cohesió entre els propis catalans, i que hi haja una mirada inclusiva i que tothom puga viure amb les seues idees".