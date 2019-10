El Gremi de Llibrers de València convoca la primera edició del Premi Libreries Valencianes

Per a arribar a tots els públics, s'estableixen tres categories: el 'Premi Llibreries Valencianes al millor llibre de literatura en castellà o traduït al castellà', el 'Premi Llibreries Valencianes al millor llibre de literatura en valencià o del nostre àmbit lingüístic' i el 'Premi Llibreries Valencianes al millor llibre de literatura infantil o juvenil', expliquen els impulsors del certamen en un comunicat.

El Gremi convoca totes les llibreries de la Comunitat Valenciana perquè proposen, segons el seu criteri, un títol per cadascuna de les tres categories, que destaque per la seua qualitat literària o per la seua temàtica.

El requisit és que els llibres triats estiguen publicats entre el dia 1 d'octubre del 2018 i l'1 d'octubre del 2019, i no suposa cap problema que hagen sigut premiats per altres certàmens. Un jurat triat per la Junta Directiva del Gremi es reunirà el 14 de novembre i triarà els títols premiats en què un major nombre de llibreries haja coincidit i que destaquen per la seua qualitat.

La decisió es farà pública el 15 de novembre, i els guardons a les obres premiades s'entregaran durant un sopar literari enguany. Els títols seleccionats portaran un distintiu del premi a la coberta i no tenen remuneració econòmica.