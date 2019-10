L'alcaldessa de Barcelona, @AdaColau, revela a "El matí" que Pedro Sánchez l'ha trucat per telèfon: "Li he demanat diàleg i li he dit que el telèfon s'ha d'agafar sempre". L'entrevista sencera, aquí: https://t.co/jOHTqUVKhk pic.twitter.com/pQgWOV8Wze