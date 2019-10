Mari Cielo Pajares confiesa por qué no se habla con su padre

Mari Cielo Pajares ha vuelto a la televisión. La hija de Andrés Pajaresregresó a la pequeña pantalla más de cinco años después de su última aparición. Lo hizo este sábado pasado, en Sálvame Deluxe, donde aprovechó para repasar algunos de los asuntos más importantes de su vida en el último lustro.

Entre ellos, uno de los puntos más candentes de la entrevista fueron las referencias a su padre, con el que no tiene ningún tipo de relación desde hace varios años. Mari Cielo, que sufrió un gravísimo accidente que a punto estuvo de costarle la vida en 2017, no perdona que su padre no le visitara durante el tiempo que estuvo ingresada en la UCI.

"Me rompí el craneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos", confesó visiblemente emocionada. "No me esperaba que no fuera a venir, bueno sí me lo esperaba, pero no me lo quería creer...", apostilló.

Además, Mari Cielo también reveló el "machaque psicológico" al que le sometía Andrés Pajares cuando todavía conservaban su vínculo. "Psicológicamente machaca mucho porque enjuicia mucho. No me dice lo bueno pero sí se queja de las fotos que subo en Instagram, él que fue rey del destape", dijo.

El distanciamiento entre ambos quedó más que patente cuando Andrés Pajares publicó sus memorias y su hija decidió no asistir a la presentación. "Después de un año sin hablar me mandó la invitación al móvil como una más, sin preguntar ni cómo estoy. No me he sentado aquí para darle un disgusto a mi padre, pero la relación con él es muy complicada", explicó Mari Cielo, concluyendo con una de las afirmaciones más duras de la noche: "Mi padre no existe para su hija actualmente".