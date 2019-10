Después de que el Ayuntamiento de Sevilla anunciase que se ha adjudicado el crédito aprobado por el Pleno para la ejecución de un plan extraordinario de inversión pública por un importe de 23,5 millones de euros, el PP ha afirmado en un comunicado que Espadas "intenta solapar su falta de actuaciones en la ciudad durante sus cuatro años de mandato con operaciones de crédito que suponen un gasto de alrededor de 15 millones al año".

"Las cuentas de Espadas son un auténtico engaño, habla de plan extraordinario de inversiones cuando ni siquiera tiene plan ordinario, cuando deja más de 150 millones año año sin ejecutar y cuando no ejecuta ni los fondos europeos", ha manifestado Belmonte.

Así, el popular ha insistido en que "el pasado mes de julio el gobierno de Espadas solicitó un préstamo de 23,5 millones, que se suman a los ya pedidos y que no ha gastado".

Belmonte ha destacado que "esto es un ejemplo más de la nefasta e irresponsable gestión económica del alcalde que no invierte ni ejecuta los presupuestos".

También ha añadido que "Espadas es el alcalde del marketing, habla de plan extraordinario de inversiones, cuando la realidad es que pide préstamos para cuadrar las cuentas que no se ejecutan y, además, gasta más de lo que le permite la ley".

En este sentido, ha explicado que "ahora habla de inversiones en barrios, digitalización, Tussam, algo que viene prometiendo a lo largo de estos cuatro años y que no ha hecho".

En definitiva, para el PP son "promesas y marketing que como viene siendo habitual quedará en saco roto por la ineficacia del gobierno del PSOE, algo que parece realmente vergonzoso y lamentable". Además, Belmonte ha indicado que "sabe perfectamente que dichas inversiones no se podrán llevar a cabo hasta comienzos de 2020, que será cuando esté en vigor dicho préstamo".

Belmonte ha reiterado que "ya está bien de tantos engaños a los ciudadanos" y ha indicado que "el PP ya reprochó al gobierno el incumplimiento fragrante del alcalde de su afirmación sobre una inminente aprobación del presupuesto de 2019 tras su nombramiento, algo que ni ha intentado, y que supone para la ciudad incertidumbre".

"Esta falta de iniciativa política y de capacidad de gestión que está demostrando desde el inicio del mandato es la reiteración de la conducta que ha demostrado durante todo el anterior mandato, en el que se han perdido más de 600 millones de los presupuestos de los cuatro ejercicios pasados", ha lamentado el popular.

"BURLA A LOS SEVILLANOS"

Por otra parte, el concejal popular ha señalado que "el gobierno municipal ha trasladado su intención de concertar una nueva operación de crédito por importe de 23 millones de euros a final de 2019, algo que nos parece una burla a los sevillanos, que con sus impuestos están costeando unas operaciones para gastos que después no se llevan a cabo".

"Es más, el plan de inversiones que el gobierno dice que va a llevar a cabo en 2019 y 2020 no es más que el intento de ejecutar las inversiones prometidas y no realizadas desde 2015", ha añadido, lamentando que "Espadas no trabaja para sacar adelante el presupuesto de 2019 y, sin embargo, va a endeudar el Ayuntamiento en 23 millones más, que se suman a los 50 millones ya solicitados y no gastados".

"El alcalde intenta de nuevo confundir a los sevillanos y ha demostrado que este mandato va a estar marcado por la misma inacción y falta de modelo de ciudad", ha concluido Belmonte, indicando que "el PP no va a ser cómplice de la irresponsable gestión económica del alcalde del PSOE". "Nos parece además lamentable que el gobierno de Espadas haya ya cerrado el presupuesto 2020 con Podemos por lo que tendremos unos presupuestos claramente de izquierda", ha concluido Belmonte.