Molina ha calificado en un comunicado a esta situación como "preocupante" y avisa de que es "producto de que Cerro Amate es un barrio olvidado por parte del Gobierno andaluz".

En la pregunta registrada por el parlamentario de Adelante Andalucía y vecino de dicho barrio, se pide que la Consejería de Saludespecifique "cuándo tiene previsto reponer la plaza vacante de pediatría del centro de salud de Palmete, en el distrito Cerro-Amate", además de "cuáles son los planes a corto plazo de la consejería de salud sobre el centro de salud de Palmete".

Así, desde Adelante Andalucía se exige que "se incorpore de inmediato un facultativo que venga a cubrir esa carencia" y critica que "la alternativa que la Consejería de Salud les plantea es que vayan al centro de salud de La Plata, que dista varios kilómetros de este, en un distrito amplio, como es Cerro-Amate, así haga frio, llueva o haga sol, los niños enfermos de la mano de sus padres tienen que desplazarse varios kilómetros para obtener un servicio que han tenido muchos años".

"No solamente exigimos que se nos den explicaciones y se reponga cuanto antes la unidad de pediatría, si no que también tememos que peligre el centro de Salud de Amate, un centro de salud que atiende a un barrio especialmente castigado de la periferia, que ya no son ni si quiera barrios de segunda, son barrios olvidados", ha criticado Molina, que asegura que desde su formación van "a hacer todo lo posible para que la Consejería adecue la plantilla de facultativos del centro y a las prestaciones y carta de servicios que tiene que tener" y ha mostrado su "total apoyo a las movilizaciones de los vecinos del barrio".