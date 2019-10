Los integrantes del gobierno de la ciudad de València, Compromís y PSPV, han asegurado este viernes que este ejecutivo, el Govern del Rialto, "funciona" y "no se va a romper" a pesar de las "discrepancias" que han mostrado este semana en torno a temas de la actividad municipal.

Así lo han indicado el vicealcalde de la ciudad, Sergi Campillo, y el portavoz socialista en funciones, Ramón Vilar, que han atendido juntos a los medios de comunicación tras haber comparecido también juntos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de esta jornada.

Entre las cuestiones que han marcado diferencias se encuentra el rechazo de Compromís al acuerdo adoptado en la comisión de trabajo que investiga el fraude detectado en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por PSPV y los tres grupos de la oposición local -PP, Cs y Vox- para que el concejal y presidente de esta entidad, Giuseppe Grezzi (Compromís), se ausente de ella cuando comparezcan personas con relación laboral con la compañía.

Asimismo, está el acuerdo adoptado este viernes en la Junta de Gobierno Local para renovar al representante del consistorio en la comisión delegada de La Marina con el voto a favor de Compromís y el rechazo del PSPV. Esta decisión ha conllevado que los socialistas hayan quedado fuera de este órgano, dado que el puesto que hasta ahora ocupaba la vicealcaldesa y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, lo ostentará, Carlos Galiana (Compromís) y no otra representante socialista, Pilar Bernabé.

"Queremos dar una imagen de normalidad y de gobierno municipal", así como "un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la ciudad" porque "el gobierno funciona", ha afirmado Sergi Campillo a pesar de las citadas cuestiones. Así, ha apuntado que "es inevitable que dos partidos que forman un gobierno de coalición puedan en algunos puntos tener diferencias" y se ha mostrado "convencido" de que los socios del Rialto "discutiremos y nos pondremos de acuerdo al final" porque este es "un gobierno que tiene un diálogo continuo".

Campillo ha agregado que la comparecencia conjunta con Vilar pretendía "dejar claro que para este gobierno el interés de los vecinos está por encima de todo" y que el ejecutivo "continuará". "El gobierno no se va a romper, continúa trabajando. Está comprometido en un programa de gobierno y va a seguir trabajando con normalidad y por el bien de la ciudadanía. Dialogamos y seguiremos para solucionar pequeñas discrepancias que no afectan al núcleo de la gestión municipal", ha subrayado.

En esta línea, ha agregado que el del Rialto es "un gobierno complejo que debe dialogar mucho" y ha resaltado que "funciona y ha funcionado muy bien durante cuatro años", a la vez que ha indicado que sus integrantes tienen "plena voluntad" de que siga siendo así. Sergi Campillo ha precisado que hay que enmarcar cada situación "en su contexto y con la medida correcta" porque las diferencias de esta semana obedecen a "votaciones muy puntuales que generan una fricción".

EL RETO, SUPERAR DISCREPANCIAS

Por su parte, Ramón Vilar ha afirmado que a pesar de estas distancias "hay una acción de gobierno que no para" y ha aseverado que "el gobierno funciona". "Tiene fricciones, es normal. Somos dos partidos y por lo tanto, alguna fricción tiene que surgir", ha dicho, tras lo que ha subrayado que "el reto no es tenerlas, que es bastante normal" sino "superarlas".

Asimismo, el representante del PSPV ha precisado que en el caso de la EMT "no ha habido un voto diferenciado" sobre "la gestión" en esta compañía pública sino "en una comisión específica sobre una cuestión puntual".

Preguntado en este punto por la salud del Govern del Rialto, Vilar ha planteado que está "constipado un poco" y que "no ha sido cosa más que de una aspirina". "No veo la cosa de una gravedad absoluta. No ha llegado a la gripe. Esto va a pasar. Quedan cuatro años -de mandato- y alguna vez pasará otra fricción. Esto es complicado y complejo y salen cosas que nadie espera como lo de la EMT", ha expuesto.

Por otra parte, respecto a las peticiones de dimisión que se hacen hacia Grezzi desde la oposición municipal, Campillo ha asegurado que este es "el presidente de la EMT, el concejal de Movilidad Sostenible, teniente de alcalde" y que "lo va seguir siendo sin duda".

Tras ello, preguntado por si Giuseppe Grezzi estará en la comisión de trabajo que investiga el fraude en la EMT cuando acuda a declarar alguien con relación laboral con la entidad, el vicealcalde ha aludido al acuerdo que Compromís dice haber alcanzado con los socialistas -el PSPV niega que haya un acuerdo previo al respecto con su socio de gobierno- para que se ausente solo si ese compareciente lo pide porque no se siente cómodo.

"Nosotros vamos a respetar el acuerdo al que habíamos llegado", ha respondido Sergi Campillo, que ha hecho extensiva esa ausencia a cualquier miembro de la comisión -de su grupo y del resto de la corporación- si así lo solicita un compareciente relacionado con la EMT. "No habría problema en abandonar la sala durante la comparecencia de esa persona", ha declarado.

Campillo ha defendido que los miembros de esta comisión lo son "de pleno derecho" y ha rechazado el "veto constante" y ha apuntado que Compromís no dice "a ningún grupo cuál tiene que ser su representación". "Respetamos la representatividad de cada uno y exigimos que el ámbito de decisión soberano de cada grupo se respete", ha declarado.

Además, ha considerado que el acuerdo adoptado en la comisión de la EMT "vincula a los grupos que lo votaron porque afecta a la representatividad de los grupos, que es decisión soberana de cada uno" y ha expuesto que Compromís "no va a asumir una decisión que en ningún caso puede obligarnos a perder representatividad".

"REPENSAR LOS QUE DISCREPAN"

Ramón Vilar, por su lado, ha considerado que esa es "una discrepancia importante" dentro de la comisión de investigación y ha insistido en que si hay "una subordinación laboral directa" de un compareciente con "responsables directos" de la EMT estos "no estén" cuando declare el trabajador. "Debe haber comodidad", ha destacado.

De este modo, preguntados por la postura que mantendrá Grezzi cuando se produzca esa circunstancia, Campillo ha dicho que se irá viendo. "Lo iremos viendo, lo iremos solventando", ha indicado el vicealcalde. Vilar ha apuntado que la próxima reunión será el 30 de octubre y ha confiado en que Compromís repiense su postura. "Vamos a pensar que van repensar cómo se hace eso. La votación se ha producido. Tendrán que repensar los que discrepan", ha declarado.