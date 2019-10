El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves mociones encaminadas a la mejora de los medios de la Policía Local, del entorno de los espacios escolares, a la revitalización de los mercados de abastos y al impulso de las medidas para hacer una ciudad más accesible para las personas con ceguera o deficiencia visual.

Las mociones de los grupos han arrancado con la propuesta del PSOE, que ha sido aprobada por unanimidad, relativa a apoyar el traslado de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental San Lázaro.

También se ha aprobado la moción del PP, ya debatida en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno local, sobre el aumento de medios para la Policía Local, como chalecos antibalas, pistolas táser o la instalación de cámaras, además de actuar en el aumento de efectivos y exigir al Estado que cubra el déficit de Policía Nacional.

De su lado, han tenido el apoyo las dos mociones presentadas por Adelante Sevilla. Por un lado, se encuentra la relativa a revitalizar los mercados de abastos con bonificaciones a la hora de abrir puestos, agilizar trámites o hacer público el listado con la situación de los puestos para que los posibles interesados conozcan los que se encuentran vacantes en la ciudad.

COLEGIOS MÁS VERDES Y SEGUROS Y SIN ZONA ÚNICA DE ESCOLARIZACIÓN

Por otro, está la moción que avanza en convertir los entornos escolares en áreas de protección de la salud de la infancia, que su portavoz, Susana Serrano, considera como "la base del modelo de ciudad" de su formación. La iniciativa, que ha salido adelante con el apoyo de PSOE y Adelante y el voto contrario de PP, Cs y Vox, recoge que en los colegios se sustituyan aparcamientos por zonas de juego, zonas para bicis y patines y más arbolado.

También, plantea limitar el tráfico en los entornos de los centros, priorizar la movilidad peatonal y ciclista y priorizar la proximidad al centro escolar como criterio básico del área escolar, enbeneficio de la infancia y de toda la comunidad, "revirtiendo la implantación de 'zona única de escolarización' que tan negativamente influye en el incremento de desplazamientos motorizados diarios".

MEJORA DE ACCESIBILIDAD

De su lado, se ha aprobado por unanimidad la moción de Cs para que se consiga una ciudad más accesible a las personas con ceguera o deficiencia visual, apostando por la accesibilidad, actualizar el mapa de itinerarios preferentes de semáforos acústicos, evitar nuevos carriles-bicis en el acerado y señalizarlos con pavimento podotáctil de alto contraste, evitar el mobiliario urbano en los itinerarios peatonales accesibles o integrar a los representantes de los colectivos de personas con discapacidad en los diferentes órganos de participación ciudadana.

Igualmente, se ha aprobado la moción de Cs para que se inste a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el modelo de financiación autonómica, una moción que ha contado con el apoyo de todas las formaciones, salvo por la abstención del PSOE, que ha votado en este sentido al no incluirse sus enmiendas a las propuesta relativas a instar también al Estado a derogar la Ley de Racionalización de la Administración Pública.

LOS DESPERFECTOS EN CALLES, LOS SUPERHÉROES Y EL PRESUPUESTO

De otro lado, el Pleno ha rechazado, con el voto del PSOE y de Adelante Sevilla, pese al apoyo de PP, Cs y Vox, la propuesta presentada por los populares relativa a realizar un plan para la reparaciónurgente de los desperfectos viarios y a destinar más recursos para mantenimiento

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, aseguraba que su formación ha presentado "10.000 fotos sobre la mala situación de la ciudad", a la que sumaba este jueves 500 sobre la avenida de la Constitución, con losetas y cableado sueltos o "más de 1.300 placas de señalización del carril bici y tranvía sin reponer". "El PSOE está en otras cosas, elevado a los atriles, escenarios y viajes. El día que Espadas deje a jugar al juego de tronos de sucesión del PSOE verá como está la vía pública", afirma.

Ante ello, el responsable de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), tras pedirle esas imágenes que anuncia y "que no hemos encontrado en ningún sitio, ha dicho a Pérez que presenten propuestas al próximo presupuesto en vez de traer iniciativas sueltas con compromiso de partidas para el próximo año. "No voy a defender la situación idílica de las calles, pero no voy a aguantar cinismo del PP", ha concluido Muñoz, tras recordar las partidas mayores que con Zoido y el menor número de incidencias en vías, que siguen superando las 400 anuales.

Subraya que "nadie" se negaría a contar con más fondos para este tipo de actuaciones, pero "ni Sevilla tiene tintes apocalípticos ni necesitan un Superman porque lo mismo vemos a Pérez como Mr. Proper limpiando suelos imposibles que como un agente 007 cogiendo a un ladrón". "Cualquier día lo vemos interceptando un meteorito que se acerque a la tierra. Sigan con su ciudad inventada, que nosotros seguiremos gobernando la ciudad real", ha concluido Muñoz.

De su lado, el concejal de Cs Miguel Ángel Aumesquet ha advertido de que el mal estado de las vías es algo que "ocurre de forma generalizada por la falta de mantenimiento adecuado y continuado", algo que plantea en similares términos el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja, que insiste en que actuar ante la situación actual es "una necesidad perentoria".

SERRANO ESPERA QUE SUS PROPUESTAS ESTÉN "AL MÁXIMO" EN PRESUPUESTO

En este marco, la portavoz de Adelante, Susana Serrano, ha insistido en que "el mal estado es un mal endémico de la ciudad y que el PP es igualmente responsable que PSOE y la ciudad estaba igual". Pide al gobierno local mejor planificación y más medios para Urbanismo, mientras que insta a PP a "ahorrarse las campañitas porque para eso no es el pleno, y preocuparse por la ciudad".

"Hagan como Adelante, que es responsable y trabaja ya en las partidas para los presupuestos", afirma, indicando que intentará que sus propuestas sean introducidas "al máximo" en los próximos presupuestos para resolver los problemas de la ciudad.

Con estas declaraciones, en opinión de Pérez, "ha quedado al descubierto que el PSOE y Adelante trabajan en un presupuesto pactado y, por eso, Adelante ejerce hoy de muleta". "Se está viendo de facto que es de coalición y luego querrá que apoyemos ese presupuesto", incide, ante lo que Muñoz le ha recordado que "ya ha estado en la oposición, en el gobierno del PP y otra vez en la oposición, donde va a seguir como continúe así".