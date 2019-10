Así se ha manifestado la vicepresidenta en la cuarta jornada del viaje institucional a China, en la que junto al conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha visitado el Centro para la Cooperación China-Europa de Chengdu.

Según ha dicho, el viaje ha servido también para "aprender lo que se está haciendo bien" porque, como ha insistido Oltra, "no solo se trata de intercambios comerciales, se trata de algo más profundo que nos hermana como pueblos".

Uno de los objetivos comerciales del viaje institucional ha sido el impulso a la exportación del caqui valenciano al país asiático, uno de los principales consumidores del mundo. Oltra y Climent se reunieron en Pekín con el embajador de España, Rafael Dezcallar de Mazarredo, y con el consejero económico y comercial de España, Carlos J. Tórtola Sebastián, para incluir en los acuerdos comerciales la exportación del caqui valenciano a China.

Asimismo, en Chengdu -la capital de la región china de Sichuan- la vicepresidenta también ha participado en dos foros internacionales: el 'First Belt and Road Sichuan International Friendship and Cities Cooperation and Development Forum' y el Subfórum de Tecnología e Innovación.

Ante representantes de diferentes regiones del mundo, Oltra ha destacado que "la industria, la agricultura y los servicios valencianos son de la más alta calidad", lo que convierte a la Comunitat Valenciana en "referencia para recibir inversiones".

La vicepresidenta ha puesto también de relieve la selección de la ciudad de València como Capital Mundial del Diseño 2022, "una oportunidad increíble para que la ciudad muestre el potencial del diseño valenciano".

La parte cultural y educativa ha sido otro de los puntos claves en el viaje institucional a China de la delegación. A este respecto, Oltra ha hecho hincapié en las gestiones llevadas a cabo para favorecer el intercambio de estudiantes entre ambos países y, en especial, para estudiar "las opciones y las posibilidades técnicas" para implantar el primer colegio de enseñanza bilingüe castellano y chino en la Comunitat Valenciana y, recíprocamente, en la provincia de Sichuan.

De hecho, el vicegobernador de la provincia de Sichuan, Li Yunze, ha mostrado un especial interés por la apertura de un centro de estas características, tal como existe en otros países como Francia o Reino Unido.

RELACIONES COMERCIALES CON CHINA

La Comunitat Valenciana es la quinta región exportadora española. En 2018 exportó bienes por un valor total de 446 millones de euros. De enero a julio de 2019, ha exportado artículos por valor de 297 millones de euros, un 4% más que en el mismo periodo de 2018, con artículos como calzado, esmaltes, bebidas, especialmente vino, y frutas, principales productos que se exportan a China.

Asimismo, China es el principal importador en la Comunitat Valenciana, con productos que alcanzaron un valor de 3.183 millones de euros el pasado año, especialmente equipos electrónicos.