¿Es posible comer sano sin gastar mucho dinero?

En los últimos años comer sano se ha convertido en un hábito que, cada vez, está más arraigado. La preocupación por nuestro bienestar en el futuro, así como sentirnos bien en el presente son dos de las razones por las que la comida que incluimos en nuestra cesta de la compra ya no es la misma. Sin embargo, esto ha hecho que hayan empezado a surgir preguntas en torno al coste que este cambio ha supuesto y es que... ¿realmente comer sano es más caro?

Si bien las opiniones son diversas y hay personas que, incluso, afirman que comer sano les supone un ahorro en la cesta de la compra, es conveniente analizar la veracidad que puede haber en estos juicios. Pero, para empezar, la Sociedad Española de Nutrición (SEN) en su Libro blanco de la nutrición en España concuerda en que "comer bien y de forma saludable no significa comer caro [...] si se ofrece a la población una información correcta y veraz".

No obstante, sí es cierto que determinados productos son mucho más costosos, por ejemplo, aquellos que provienen del cultivo ecológico. Una opción que se presenta más sana, ya que los alimentos conservan todas sus propiedades nutricionales y tienen un mayor sabor. Todo ello, debido a no usar productos químicos ni ningún tipo de aditivo. Sin embargo, como bien indica María Dolores Raigón, presidenta de la Sociedad Española de Agroecología (SEAE), "No es que los productos ecológicos sean caros, es que los convencionales son excesivamente baratos. Si un pollo cuesta dos euros, ¡qué llevará ese pollo!".

Los alimentos orgánicos sí son más caros

Además de que los productos convencionales pueden tener unos precios irrisorios, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expone algunos de los motivos por los que no se puede reducir el costo de los alimentos orgánicos:

La oferta de alimentos orgánicos es mucho más limitada.

Los costos de producción son más elevados porque se necesita más mano de obra por cada unidad de producción.

La manipulación después de la cosecha de cantidades reducidas tiene un precio mayor debido a la separación obligatoria.

Al tratarse con volúmenes de productos pequeños el precio se incrementa.

La cadena de comercialización y distribución aún no es eficiente.

En el caso de que la demanda aumentase e, incluso, el consumo de alimentos orgánicos se equiparase con el de los convencionales, sí sería posible igualar los precios. No obstante, por el momento estos últimos siguen teniendo prioridad en las cestas de los consumidores, por esta razón, es imposible reducir el costo de los alimentos ecológicos.

¿Es posible comer sano sin gastar tanto dinero?

Ahora que hemos visto que los alimentos orgánicos tienen un precio más elevado esto nos puede hacer pensar que comer sano es imposible si no nos gastamos una cantidad importante de dinero. Sin embargo, esto es un error. Existen productos que no provienen del cultivo ecológico, pero sí son saludables a los que podemos recurrir para llevar una alimentación más sana.

Para ello podemos fijarnos, por ejemplo, en aquellos que tengan la etiqueta Nutri-Score. Los que están calificados con la letra A o B son los más saludables. A partir de ahí, la calidad no es tan buena y es recomendable tomar esos productos ocasionalmente. Asimismo, introducir más frutas o verduras en nuestra dieta también es una manera de comer sano sin gastar tanto dinero.

No obstante, debemos ser conscientes de que muchos de los alimentos que no son ecológicos ni son tan nutritivos ni les aportarán un gran sabor a nuestras comidas. Además, recordemos que, si la demanda empieza a crecer, el precio de estos productos puede ser más asequible para todos los consumidores. Pero, por el momento, sí podemos comer sano sin gastar demasiado dinero, aunque los productos elegidos no podamos calificarlos como de una calidad excepcional.