La portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, no descarta presentar una moción de censura en el consistorio mientras que el síndic de Cs, Fernando Giner, ha ofrecido al PSPV sus seis ediles para "quitar" al alcalde, Joan Ribó, al presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, "y a los nacionalistas" por la crisis surgida a raíz del fraude de cuatro millones de euros registrado en la empresa pública de transportes.

Sin embargo, desde el PSPV, el concejal Ramón Vilar ha restado importancia a las declaraciones del vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, quien este miércoles aseguraba tras la comisión de trabajo para investigar el fraude que se había abierto "una crisis de gobierno sin precedentes" que suponía "un antes y un después" en la relación con los socios del Rialto, al haber votado los socialistas junto PP, Vox y Cs que Grezzi se ausentara de este órganos cuando comparecieran trabajadores de la EMT.

"Igual se puso muy melodramático", ha dicho y ha calificado de "imaginativo pero no real" las propuestas de PP y CS, ya que este mismo jueves el PSPV votará en el pleno con Compromís. "De momento, que voten a Pedro Sánchez", ha ironizado.

Catalá, antes del pleno de este jueves, ha dicho en atención a los medios que espera que la "ruptura de criterios" producida a raíz del voto socialista en la comisión sea un "halo esperanza". En esta línea, señalaba que confiaban que el PSPV "siga la senda de sensatez", permitan la comparecencia de Ribó en la comisión que investiga una "estafa única y primera en España en una entidad pública, demasiado grave, seria y profunda para no comportar responsabilidades políticas".

En caso de respaldar esta petición, ha ofrecido que apoyarán un cambio de presidencia en la EMT a favor de los socialistas y han anunciado que mañana pedirá al juzgado que instruye el caso su personación para obtener información.

Según Catalá, "el PSPV debe asumir que gobierna con Compromís en un consistorio estafado donde se han saltado todos los protocolos de contratación en la EMT y las medidas de seguridad, no se han hecho caso a los informes de auditorías" y "eso ha ocasionado una estafa dolorosa para las arcas muncipales que pagarán con impuestos todos los valencianos".

"FALTA DE GESTIÓN"

Por su parte, Giner ha indicado que Cs pone a disposición del PSPV "sus 70.000 votos y seis concejales" para "quitar del Ayuntamiento a los nacionalistas, Ribó y Grezzi". "Si el PSPV tiene un problema con Compromís, aquí está Cs para apoyar al PSPV", ha dicho, y ha lamentado la "falta de gestión" en el consistorio, no solo por la EMT sino también por el cierre del Palau de la Música o de playas durante el verano.

Por otro lado, ha afirmado que pedirán al secretario municipal un informe sobre el contrato de 2015 del gerente de la EMT porque en una de las cláusulas se le permitía una compatibilidad con otra empresa y quieren saber si con ello se incurre en alguna irregularidad.

Giner ha aludido a un tuit de Grezzi en el que se jactaba de que con él la getsión de la EMT había mejorado en cuatro años y no se había registrado ninguna huelga. "Ahora faltan cuatro millones de euros", ha dicho, para pedir su dimisión y responsabilizarle por esos cuatro millones de euros de fraude.

Desde Vox, el edil Vicente Montañez ha criticado a Ribó porque "era su obligación dar explicaciones a los valencianos" y ha mostrado su sorpresa por la presencia del campillo en el comité de trabajo de la EMT cuando no es consejero. "Ayer se puso de manifiesto que la transparencia brilla por su ausencia", ha recalcado.

El PSPV, a través de Vilar, ha incidido en que el objetivo es tanto en el pleno como en la comisión que haya una "clarificación total de cualquier posible responsabilidad político-administrativa que pudiera haberse producido" ya que la judicial determinará si existe penal, y todo ello "encaminado a que se esclarezca lo sucedido e intentar recuperar el dinero sustraído".

Asimismo, ha mostrado un "interés especial en comprobar que la entidad bancaria implicada no se haya saltado ningún control de antiblanqueo de capitales y si pudiera tener alguna responsabilidad patrimonial reclamarla".

Sobre las declaraciones de Campillo, las ha calificado de "dramáticas en un momento puntual" porque "no hay una discrepancia en la gestión de la EMT si no en un punto puntual de cómo se está gestionando la crisis en la EMT", por lo que ha insistido en que es "más que dudoso y diría que no afecta a la relación en la globalidad del gobierno" del Rialto.

"Ya hablaré tranquilamente con Campillo a ver cuáles son las consecuencias", ha dicho, para recalcar que en el pleno de este jueves, horas después, van a hablar de forma conjunta. "Igual se puso muy melodramático, pero es no es la cuestión, sino trabajar para esclarecer lo que pasó en la EMT y no tengo ninguna duda de que no afectará al gobierno en sí".

"RESPETAR LAS DECISIONES DEMOCRÁTICAS"

La presidenta de la comisión de trabajo, la socialista Elisa Valía, ha manifestado, preguntada por qué sucederá si Grezzi no se ausenta de este órgano cuando comparezcan los trabajadores y qué hará como persona que la dirige, que este hecho no se ha producido y que faltan dos semanas para la primera sesión con comparecencia. No obstante, ha remarcado: "Cuando se toma una decisión de forma democrática y con los cauces establecidos, hay que respetarla". "Se aprobó una cosa por mayoría, coherente totalmente y debe cumplirse porque se aprobó por mayoría; a partir de ahí, ya veremos", ha concluido.