"Piden mi comparecencia y aquí estoy", ha indicado Ribó en el pleno de este jueves, una sesión extraordinaria que solicitó inicialmente el grupo municipal del PP tras conocerse el fraude en la EMT y que fue después suscrita por los otros dos partidos de la oposición municipal, Cs y Vox. A pesar de manifestar su disposición a hablar de este asunto, el primer edil ha precisado que no es esta jornada en la que debe dar explicaciones sino en la ordinaria de final de mes.

"Hoy se aprueba la comparecencia para la próxima y vamos a votar que sí. No me han pedido la comparecencia hoy sino en el próximo pleno ordinario. Esa es la realidad", ha insistido. No obstante, Joan Ribó se ha referido al fraude detectado en la EMT y ha reafirma su "confianza plena" en el presidente de la compañía, el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi, y el gerente, Josep Enric García. Ha dicho que "desde el primer momento" han actuado con "transparencia" y le han hecho llegar "toda la información de que disponían".

Asimismo, el alcalde ha asegurado que la "transparencia" para abordar el fraude en la Empresa Municipal de Transportes se constata en la decisión de crear, "de manera inmediata", una comisión de trabajo para investigar lo sucedido en el seno de la entidad y de su consejo de administración, el órgano en el que en primer lugar se toman "decisiones en una empresa pública o privada".

Ribó ha agregado que, "según todos los indicios", el fraude "se corresponde con mala praxis de una persona" vinculada a la empresa -en alusión a la empleada despedida, la jefa de administración- y "no a una cuestión procedimental".*

Mientras Ribó intervenía desde la bancada reservada al gobierno, el vicealcalde Sergi Campillo ha presidido el pleno.

