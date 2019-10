El Jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019 ha otorgado al ingeniero e informático Salman Khan este galardón valorando su "visión pedagógica innovadora" consolidando, a través de su academia digital, "un formato original y transformador".

En 2013, acordó con el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, una inversión de 317 millones de dólares para la educación en México. ¿Siguen en contacto?

Sí, es uno de nuestros principales socios para crear la versión en español de Khan Academy.

¿Quiere plantear su título propio?

Sí, esa es parte de la visión que tenemos para el futuro: que no solo puedan elegir cuándo aprender, sino que al final reciban un crédito y un diploma por los cursos que han hecho.

¿Qué pasará entonces con los profesores de los sistemas académicos clásicos?

Si tuviera que elegir para mis propios hijos entre el profesor y la tecnología, siempre elegiría un buen profesor. Pero, evidentemente, lo que tenemos que hacer es empoderarles y dar a los alumnos las herramientas que les permitan tener al mejor profesor: tecnología de apoyo que le ayude a entender mejor a sus estudiantes, seguir sus pasos adecuadamente y tener acceso a toda la información.

Entonces… ¿qué futuro tendrán las universidades?

Esto no tiene que ser negativo para las universidades. Los alumnos pueden aprender, en Khan Academy o similares, lo esencial y luego ir a la universidad a trabajar en laboratorio, en equipo, etc. Conozco a muchos rectores de todo el mundo y coincidimos en que las clases de 300 alumnos y un profesor ya no son operativas. Lo que hay que hacer es trabajar juntos y aprovechar la interacción con los estudiantes.

En su página web, sus enseñanzas tienden a lo tecnológico, a lo científico, a lo matemático. ¿Qué tal se les da impartir Historia, esa asignatura tan delicada?

Estamos intentando mejorar en todo lo posible ese aspecto. Es cierto que la Historia es más complicada de enseñar, hay que evitar cometer errores y llegar a un equilibrio.

Háblenos de su último libro, 'La escuela del mundo' (Ariel).

Analizo en él la evolución del sistema educativo, hablo de Khan Academy y del futuro de la escolarización. Pienso, sobre todo, que todo lo que en él se cuenta podría generalizarse en 10-20 años, a través de la automatización, de la inteligencia artificial… Es importante ver cómo va a ser el futuro, cuando necesitamos que cada vez más gente sea escolarizada.

Pero esa "revolución en la enseñanza" de la que habla, a nivel tecnológico, conllevará implicar a los gobiernos de los países pobres del mundo…

Es una pregunta que me hago muy a menudo. Evidentemente puede parecer que nuestro alcance es muy grande, 20 millones de personas, pero podrían ser de mil a dos mil millones si incluimos a los adultos, no solo a los estudiantes jóvenes. Lo importante es crear materiales de alta calidad para que se llegue, sobre todo, a los principales países. Por eso trabajamos con grandes lenguas como inglés, español, hindú... y se está empezando también con mandarín y árabe. Pero lo esencial es que las referencias sean las adecuadas y permitan aprender automáticamente, colaborando con los distintos gobiernos para poder mejorar los resultados.

¿Cuánto tiempo calcula que se necesitará?

Unos 10 o 20 años.

¿Cree que este objetivo será más fácil de alcanzar cuando la Khan Academy incorpore la inteligencia artificial a su sistema?

No es imprescindible utilizarla. Nosotros empezamos a usarla para las recomendaciones que les dábamos a los estudiantes y nos dimos cuenta de que salían muy raras, así que dejamos de hacerlo. Lo importante es que mejoremos en eso, en su implicación y recomendaciones, para que, al final, los profesores puedan tener también mejores actividades. Pero creo que, probablemente, la utilizaremos de nuevo en los próximos cinco años.

________________________

Nueva Orleans (EE UU), 1976. De madre india y padre bangladesí, estudió matemáticas, ingeniería electrónica e informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Máster en Administración de empresas por la Universidad de Harvard. En 2006, para dar clases particulares, funda la Khan Academy.