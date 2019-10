Así lo han manifestado en Les Corts diputados de las tres formaciones parlamentarias al ser preguntados por la reunión que ha mantenido la ministra con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, y los secretarios generales de CCOO-PV, Arturo León, y de UGT-PV, Ismael Sáez.

Para el diputado 'popular' Rubén Ibáñez, Montero "ha venido a certificar, a dar fe de los recortes que ayer Soler no quiso enseñar a todos en sede parlamentaria" y a "comprobar" que las peticiones que su Ministerio hizo a la Comunitat Valenciana para recibir el FLA se han cumplido.

Según Ibáñez, la ministra "ha venido en tiempo de descuento, sin ninguna buena noticia para los valencianos y a modo de médico forense para certificar que esta Comunitat ha hecho recortes y que tiene que ajustar el gasto debido al exceso de enchufismo y altos cargos que el gobierno de Ximo Puig mantiene en sus nóminas de la Generalitat".

SOLER "JUEGA AL ESCONDITE" CON EL PEF

Ibáñez considera que "son tiempos socialistas y tiempos de recorte" y a su juicio, "Puig y Montero son los grandes artífices de los recortes que hoy está viviendo la Comunitat Valenciana".

Además, ha aprovechado para censurar "la falta de comunicación de Soler" que este martes, en su comparecencia para explicar el Plan Económico Financiero (PEF) de la Generalitat Valenciana, "escondió el 82% de los recortes. Cree que al parlamento valenciano se viene a jugar al escondite", ha lamentado.

En este punto, ha recordado que el pasado 1 de octubre presentó una moción para conocer el PEF que "todavía no se ha tramitado", así como una reclamación ante la Conselleria de Transparencia para que se les muestre el documento.

"No sé a qué está jugando el Gobierno del Botànic cuando es un hecho constatable porque así lo ha solicitado el Misterio de Hacienda que hay que recortar" pero "encima jactarse de transparencia cuando se esconden los recortes creo que es un insulto a la inteligencia". Estamos ante un gobierno de recortes, opaco que no quiere decir la verdad y los valencianos necesitan saber la verdad y saber dónde va su dinero", ha sentenciado.

Al líder de Cs, Toni Cantó, le parece "tremendo" que la ministra tenga que "pegarle un tirón de orejas" al gobierno del Botànic "que ha renunciado ya a algo tan importante para los valencianos como es tener unos presupuestos", ha apuntado. A su entender, tanto el 'president' Puig como la ministra Montero son "coautores" de la infrafinanciación valenciana y sigue "sin solucionar un tema gravísimo para los valencianos".

Cantó ha señalado que en este tema "nos tenemos que sentar todos y llegar a un pacto y nosotros (los valencianos) debemos ser de los que mejor salgamos de ese pacto porque somos la que peor estamos. Pero me temo que no hay voluntad política en el PSOE y que ellos y el PP son los responsables de lo que sufrimos ahora mismo", ha apuntado.

Además, el diputado de Ciudadanos ha censurado que el conseller Soler "solo fue capaz de concretar un 10% de los recortes que sabemos que se van a tener que hacer. Me parece que vino a sede parlamentaria a intentar tomarnos el pelo a los valencianos pero creo ya no engaña a nadie".

Según Cantó, "va a haber recortes, pero me temo que no va a haberlos en el número de conselleries, de altos cargos, o en las subvenciones a entidades pancatalanistas", ha concluido.

Desde Vox, el diputado José María Llanos ha dicho no saber si la ministra ha hecho lo que tenía que hacer con "estas concesiones electoralistas" para "gastar de lo que no hay", mientras en la Comunitat no se sabe si se van a prorrogar los presupuestos o no "porque el señor Soler dice una cosa, el señor Puig dice otra". "Habrá que esperar para ver lo que ocurre pero está claro que lo van a dejar para después de las elecciones", ha concluido.