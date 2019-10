Los presos condenados por la sentencia del "procés" se han desmarcado este miércoles de los altercados de anoche en Cataluña y han subrayado que la violencia no les "representa".

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han publicado en Twitter el mismo mensaje: "Todo el apoyo a las movilizaciones y a las marchas masivas y pacíficas. Ninguna violencia nos representa", han advertido.

Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa. pic.twitter.com/ismncABiSd — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 16, 2019 Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.



Cap violència ens representa. pic.twitter.com/DAuHphewtL — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 16, 2019

El mensaje de los presos, que va acompañado de imágenes de movilizaciones pacíficas, llega después de los altercados provocados esta pasada noche por grupos minoritarios, una vez terminadas las principales movilizaciones.

Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques. Cap violència ens representa. pic.twitter.com/lQJlqxqkMC — Jordi Cuixart (@jcuixart) October 16, 2019

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado en un tuit este miércoles los altercados que se produjeron anoche en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Sabadell. "Ninguna violencia nos representa", ha escrito Junqueras.

Al mismo tiempo, ha mostrado todo su apoyo "a las movilizaciones y a las marchas masivas y pacíficas" que se han organizado como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, entre ellas las Marxes per la Llibertat que a primera hora de este miércoles han salido de diferentes puntos de Cataluña.

En una entrevista en la emisora Rac1, Junqueras ha criticado las actitudes que "debilitan" y hacen "vulnerable" al movimiento. "Somos gente de paz y rechazamos la violencia venga de donde venga. Siempre", ha explicado el presidente de ERC, que cree que no se ha de caer en la "trampa" del Estado, que siempre los ha querido "crispados e iracundos".

Por otro lado, el líder de los republicanos lamenta que un manifestante perdiese el ojo en el aeropuerto del Prat: "Me entristece profundamente, no me había enterado. Me sabe muy mal y le envío un abrazo". Además, dice que "si ha habido negligencia o una actuación que no ha sido correcta, se tendrá que analizar, que se investigue y dar explicaciones".

En la entrevista, en la que Junqueras insiste en que no pedirá el indulto, señala que es igual si confía o no en una posible amnistía: "Si no se para la causa general contra el independentismo y la espiral represiva, difícilmente podremos entrar en una fase de negociación con el Estado. Este conflicto no se arregla poniendo a demócratas en la prisión, sino votando".