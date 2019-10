El próximo 10 de noviembre millones de españoles vuelven, una vez más, a estar llamados a las urnas para votar en las elecciones generales. Allí, los miembros de las mesas electorales se encargarán del buen funcionamiento del proceso de votación.

El nombramiento de los integrantes de la Mesa electoral recae sobre los Ayuntamientos. Los Consistorios eligen a los miembros de la mesa mediante sorteo público. Este sorteo se lleva a cabo entre la totalidad de personas censadas en la sección que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir.

Los Ayuntamientos no publican los resultados de los sorteos. El Régimen Electoral General establece el caracter público del sorteo, pero no la publicidad de los datos resultantes ya que no son definitivos puesto que podrían estar sometidos a excusa. De ese modo, el resultado de los mismos solo consta a los municipios y a las Juntas Electorales de Zona.

A las personas designadas como miembros de Mesa por el Pleno Municipal se les notifica su elección durante los tres días siguientes al sorteo. A cada miembro se le envía una notifiación con acuse de recibo acompañado de un manual de instrucciones en el que se especifica cuales serán sus funciones. Si se da la circunstancia de que la notificación llega al designado una vez pasado ese plazo de tres días, el retraso no será causa invalidante de la designación.