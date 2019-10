La Crida pel Finançament Valencià ha hecho un llamamiento a la sociedad valenciana a que se movilice y acuda a la concentración que ha convocado para el 30 de octubre en València "contra la infrafinanciación, la deuda y el expolio fiscal", y ha admitido que hasta el momento ha habido una actitud "pasiva" ante las "largas" que da el Estado para ofrecer una solución. "Nos va la calidad de vida en ello", ha advertido.

Así lo ha aseverado Antoni Infante, miembro de la Plataforma pel Dret a Decidir y quien ha actuado como portavoz del conjunto de entidades sociales que conforman la plataforma en la presentación de esta concentración, que tendrá lugar ante el edificio de Hacienda en la plaza del Ayuntamiento de València.

Según ha dicho su representante, tras la manifestación que recorrió València en noviembre de 2017, el problema se puso en el tablero político pero "desde Madrid no hay ninguna respuesta positiva" y tampoco desde la Comunitat se han desarrollado las movilizaciones necesarias para poder exigir su resolución.

Ahora, en plena precampaña electoral, ha apuntado Infante, hay otras cuestiones que no son directamente valencianas pero sí afectan a que la agenda de la financiación esté en el centro del debate político como es el caso de la situación en Cataluña. Al respecto, ha calificado de "injusticia" la condena a los líderes del 'procés' pero ha incidido en que más allá de ese tema "es una necesidad exponer al conjunto del País Valencià y al Estado" el problema valenciano, con una infrafinanciación que representa "aproximadamente 1.400 millones" que deberían llegar para atender los servicios básicos transferidos.

Ha recordado que los diferentes gobiernos valencianos han ido resolviendo la falta de financiación mediante préstamos bancarios primero y del FLA, después, lo que ha generado "una deuda acumulada de 47.000 millones de euros absolutamente impagable" y que ahora obliga a detraer el 25% de los recursos anuales para amortizar la deuda.

Esto, ha indicado el portavoz de la Crisa pel Finançament, significa "un trasvase de rentas, de riqueza, hacia el Estado" que no vuelve a la Comunitat Valenciana ni en forma de financiación, ni en inversiones. "Hemos constatado año tras año que la diferencia entre los impuestos que pagamos la inmensa mayoría de las personas vía IRPF o IVA no se nos devuelven en la misma cantidad para nuestras necesidades: hay un trasvase que podemos llamar expolio fiscal que conjuntamente con los otros dos problemas nos está empobreciendo".

"El conjunto de nuestro pueblo es capaz de generar la riqueza mínima necesaria para garantizar unos niveles de calidad de vida razonables. Pero el mecanismo de la infrafinanciación, la deuda y el expolio fiscal están generando una dinámica en la que nuestro País Valencià ahora es un 13% más pobre que la media del Estado", ha agregado Infante.

PIDE QUE LOS PARTIDOS SE POSICIONEN

Por ello, el objetivo de la plataforma es poner todo esto en el debate político y que los distintos partidos que concurren a las elecciones generales del 10 de noviembre se posicionen "con honestidad y transparencia". También les reclaman que se pongan de manera unánime, o si no es posible, mayoritaria, al frente de estas reivindicaciones al Estado.

Además de pedir una entrevista con el presidente de Les Corts, Enric Morera, que se producirá aunque aún falta por confirmar la fecha, y otra con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, petición que aún no ha sido respondida, han convocado la concentración del día 30, que esperan sea un "clamor" de exigencia al Gobierno central de la financiación y también una llamada a los representantes políticos valencianos para que lideren la reivindicación.

MOVILIZACIÓN "PERMANENTE"

"El País Valencià necesita de una movilización en clave de país muy transversal y a la vez muy constante, permanente. Tenemos la sensación, que va confirmándose, de que desde el Gobierno de Madrid, tenga el color que tenga, da buenas palabras pero ninguna solución, no hay voluntad de resolver este problema de financiación valenciana", ha agregado el representante de la Crida.

Así, ha admitido como desde aquella manifestación de 2017 ha habido una actitud colectiva "excesivamente pasiva ante las largas" que se dan desde el Ejecutivo central y ahora hay que "reactivar" la reivindicación.

"Nuestro pueblo debe autoempoderarse, debemos salir a la calle con confianza, constancia, capacidad y creemos que nuestros partidos políticos, sindicatos y entidades de la sociedad deben jugar un papel protagonista", ha agregado el portavoz, porque no se puede estar otro mes u otro año más esperando una solución a un problema que "genera una sociedad en permanente situación de empobrecimiento".

Por ello, ha indicado que si no hay una respuesta desde Madrid, hay que "salir a la calle y no esporádicamente". "Lo que nos pide esta situación es firmeza y continuidad que desgraciadamente no hemos encontrado", ha agregado.

Antoni Infante ha asegurado que tienen la voluntad de hablar con todos los actores políticos, económicos y sociales, porque "está bien una foto en un momento dado" o un encuentro entre territorios con una situación similar, pero "es imprescindible la movilización popular".

"NO ESTAMOS ESTANDO A LA ALTURA"

Preguntado sobre su opinión sobre la reivindicación realizada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha querido entrar en personalismos, y ha preferido hablar en plural: "No estamos estando a la altura del problema que padece el conjunto de la sociedad".

"No queremos personificar, pero evidentemente el presidente tiene una responsabilidad histórica y nosotros apelamos y apelaremos a esa responsabilidad, también del conjunto del Consell, del conjunto de los partidos en Corts, entidades, sindicatos... porque creemos que algo que nos afecta en tanta dimensión no puede recaer solamente en una persona o institución, por importante que sea", ha zanjado.