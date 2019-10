Groso modo, la nueva regulación promovida por el Ayuntamiento estipula que los patinetes eléctricos con sillín sólo podrán circular por la calzada y deberán cumplir la normativa relativa a los ciclomotores convencionales, mientras los patinetes sin sillín con una potencia máxima de 250 vatios (W) podrán transitar por las vías ciclistas a un máximo de 15 kilómetros por hora, aunque no podrán hacerlo por las aceras ni zonas peatonales o calzadas -salvo por los espacios declarados Zona 30 o 20-, ni podrán ser usados por menores de 15 años, a excepción de que vayan acompañados por un adulto, con casco y por el carril bici.

En el caso de los vehículos autoequilibrados, como los 'segway', los monociclos y los 'hoverboard', no podrán sobrepasar los 20 kilómetros hora y tendrán una potencia máxima de 1.000 vatios para los 'segway', 500 vatios para los monociclo y los 700 vatios para los 'hoverboard', y no tendrán autorización para circular si exceden esas características. Además, los 'segway' sólo podrán circular con fines turísticos por zonas determinadas marcadas para ello y con autorización del Consorcio de Turismo, previo informe del área de Movilidad.

Al respecto, y a la espera de que dentro de 15 días entre ya en vigor esta normativa, Beltrán Pérez ha recordado que el PP se abstuvo en la votación plenaria del texto definitivo de esta modificación de la ordenanza de Circulación, toda vez que en aquella sesión los populares avisaban de que la nueva regulación resulta "restrictiva", por ejemplo porque impone un máximo de 15 kilos a los patinetes cuando los del mercado "tienen entre 18 y 20 kilos".

En ese sentido, Beltrán Pérez ha señalado que aunque el PP aboga por "regular cuanto antes la afluencia masiva de patinetes", la regulación diseñada por el Gobierno local del PSOE "no defiende ni promociona la movilidad sostenible". "No sólo se trata de limitar los patinetes eléctricos, sino también de ofrecer alternativas para que circulen por los espacios donde no molesten al peatón, pero que se pueda desarrollar esa movilidad eléctrica", ha precisado.

A su juicio, "la movilidad eléctrica es el futuro" y el PP está "plenamente identificado en la promoción y en la ayuda de la movilidad eléctrica", por lo que los populares van a "proponer una modificación de la ordenanza para facilitar y hacer posible la movilidad sostenible".