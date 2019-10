La sentencia que el Tribunal Supremo dictó este lunes contra los políticos catalanes juzgados por el procés incide detenidamente en las quejas por vulneración de diversos derechos planteadas por la defensa de los procesados, entre otros motivos, por considerar que la Sala hizo un trato desigual a los testigos independentistas y el que se dispensó, por ejemplo, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. El tribunal defendió la validez de su testimonio frente a la "desmemoria" de testigos que se limitaron a responder con "no lo recuerdo".

Según consta en la sentencia, las defensas se quejaron del "distinto trato por la Sala a la desmemoria o renuencia de algunos testigos a dar respuesta a lo que se preguntaba". En concreto, denunciaron una "actitud permisiva" con respecto a Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y al exministro del Interior Ignacio Zoido frente a los apercibimientos que el tribunal hizo a testigos independentistas para que fueran más precisos.

El tribunal niega tal acusación en su sentencia, donde recuerda que el interrogatorio de Zoido "se prolongó durante más de dos horas" y que en un momento se le pidió "más concreción". Pero sobre todo, se detiene en las quejas por el tratamiento a Rajoy, de quien la defensa intentó sin éxito que precisara si los contactos que mantuvo con el lehendakari, Íñigo Urkullu, en busca de una "solución política" a la crisis catalana en 2017 fue a distancia o en una reunión personal.

Según la defensa de los procesados, el expresidente "eludió reiteradamente responder a la respuesta relativa a si había atendido al Lehendakari Urkullu", a lo que el tribunal replica en su sentencia que "esa respuesta sí existió". Según recuerda, Rajoy explicó que Urkullu "fue una de las muchas personas con las que contactó. Pero no pudo precisar si ese contacto fue personal, telefónico o mediante mensajes".

El Supremo cree que aunque no precisó si llegó a reunirse con Urkullu, Rajoy respondió de una forma más concreta que dos de los testigos con quienes la defensa ve trato desigual. Además, recuerda que también se le exigieron precisiones, como que indicara si había tenido contacto con otros testigos -entre ellos, miembros de su antiguo Gobierno- o había visto el juicio por streaming. Fue entonces cuando el expresidente respondió que había seguido la sesión anterior "por la lectura de los periódicos digitales".

La sentencia aprecia una diferencia clara entre las respuestas de Rajoy con las de otros dos testigos, la diseñadora de la web Pacta pel Referendum y el responsable en 2017 de difusión institucional de la Generalitat, que llenaron sus interrogatorios de la misma respuesta, "no sé nada, no me acuerdo".

Irene Lozano y los favorables al indulto

Para quien la sentencia sí tiene una llamada de atención es para la actual secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, y para los dirigentes socialistas que, de un modo u otro, se han manifestado a favor de un indulto, como el líder del PSC, Miquel Iceta, o la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Los acusados vieron en sus palabras del pasado una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia que el Supremo no respalda, aunque sí califica sus declaraciones.

La queja relativa a Lozano tenía su origen en una entrevista en la BBC en la que dio a los procesados por condenados al afirmar que "el hecho de que haya líderes políticos que han cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente». El Supremo dice que fueron "palabras torpes" pero que no vulneraron la presunción de inocencia de los acusados.

Tampoco los políticos que se mostraron a favor de un indulto para políticos que entonces ni siquiera habían sido condenados. El Supremo lo califica de "elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional".