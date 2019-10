En un auto, fechado el día 2 de octubre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el magistrado recuerda que, en enero de 2018, dictó un primer auto de juicio oral también por un presunto delito de asesinato contra Elena.N.S., Rosa N.S. y Francisco Javier M.R., tras lo que, una vez elevado a la Audiencia el correspondiente testimonio de las actuaciones para enjuiciamiento, la Sección Séptima acordó la devolución del testimonio remitido para la práctica de una diligencia de rueda de reconocimiento de las dos primeras investigadas en la que resultó identificada como posible responsable de los hechos Carmen N.S. -hermana de las dos acusadas inicialmente-.

En virtud del resultado de dicha rueda de reconocimiento, la Fiscalía retiró la acusación respecto a Elena N.S. e interesó acordar el sobreseimiento de la causa respecto de la misma, así como tomar declaración como investigada a Carmen N.S. y la reiteración de la rueda de reconocimiento en la que ésta fue reconocida por un testigo protegido, todo lo cual fue acordado por el instructor.

Así, el magistrado señala que de todas las diligencias practicadas se desprende que, en la mañana del 19 de abril de 2016, los tres acusados se personaron en el domicilio de la víctima, viuda del hermano de las dos mujeres investigadas y "con quien vendrían manteniendo desavenencias familiares desde largo tiempo generadas fundamentalmente por la falta de aceptación" de que su hermano, "de raza gitana, se uniera sentimentalmente a una 'paya' que además tenía dos hijos de relaciones anteriores", así como por "la educación y custodia" de la hija menor de la pareja.

De este modo, y una vez en el interior de la vivienda, los tres acusados, "puestos de común acuerdo en la acción y con el claro propósito de acabar con la vida" de la víctima, "o cuando menos, siendo conscientes del riesgo que creaban para su vida y de las altas probabilidades de producir su óbito, lo que les era indiferente, se abalanzaron repentinamente contra ella, propinándole una brutal paliza".

Así, la golpearon en los miembros superiores y en la cabeza "hasta que cayó al suelo, momento en el que fue golpeada reiteradamente" con un objeto contundente "y apuñalada y en la espalda y cuello de forma repetida hasta que al arma utilizada (cuchillo de cocina) se le rompió la hoja tras asestar hasta 61 puñaladas", lo que "causó un sufrimiento desmesurado hasta lograr su objetivo, que no era otro que causarle la muerte".

El juez asevera que los tres acusados atacaron a la mujer "de manera sorpresiva y encontrándose ésta en una clara situación de desproporción de fuerzas respecto de sus agresores, quienes no le dieron posibilidad ni oportunidad alguna de defenderse, asegurando así" su muerte "sin riesgo para sus personas y sabedores del grave martirio al que la estaban sometiendo para lograr el propósito final de acabar con su vida".

En el auto, el instructor señala que diversos testigos han relatado cómo la mañana del crimen se personaron los tres investigados en el domicilio de la víctima, "pudiéndose escuchar gritos desde el interior ("socorro, socorro, que me matan, ayudadme, que me matan"), y que inmediatamente se dejaron de oír más gritos, saliendo a continuación de la casa de la víctima, tras cerrarla con llave y comprobar que no les hubiera visto nadie en el lugar, los tres acusados, quienes huyeron del domicilio en un vehículo" perteneciente a Francisco Javier.

El magistrado considera que los hechos atribuidos a los tres procesados pueden ser tipificados como un delito de asesinato "por la concurrencia de alevosía y ensañamiento, tal como sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación obrante en autos, así como las acusaciones particulares", siendo el órgano competente para su enjuiciamiento el tribunal del jurado.

Asimismo, el juez considera que "no concurre en la presente causa ninguno de los supuestos de sobreseimiento previstos" en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "por lo que no pueden aceptarse las pretensiones deducidas en tal sentido por las defensas" de los tres acusados.

PETICIÓN DE 25 AÑOS DE PRISIÓN

Cabe recordar que en esta causa la Fiscalía Provincial de Sevilla pide para los tres encausados una condena de 25 años de prisión, con la imposibilidad de acceder al tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la pena, por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en el concurre la circunstancia agravante de abuso de confianza.

Además, en su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público pide que los tres acusados abonen las costas del proceso judicial y que en la pena que se les imponga a cada acusado les sea abonado el tiempo que llevan en prisión de manera preventiva.