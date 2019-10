acciones contra la Conselleria de Sanitat si obliga al personal de Medicina y Enfermería a conducir vehículos para prestar asistencia domiciliaria.

El sindicato -el único que no firmó en septiembre de 2018 el pacto que anticipaba esta situación, recalca en un comunicado- reclama la contratación de conductores especializados y advierte de los riesgos que conlleva para el personal sanitario que esta medida entre en vigor el día 21.

CSIF asegura que la Conselleria está transmitiendo, de manera verbal, a los profesionales que a partir del próximo lunes deberán utilizar los vehículos que pondrá a su disposición en los Puntos de Atención Continuada (PAC), y que carecen de conductor.

Esta medida, según la central, "aumenta el estrés del personal sanitario e incrementa el riesgo para los pacientes". En esta línea, recuerda que ya alertó, al negarse a firmar el acuerdo, que esta decisión conlleva "múltiples complicaciones".

"Para empezar, -enumera- implica que dispongan de carné de conducir, requisito que no se contempla para acceder a plazas de Medicina o Enfermería. Después, retrasará la llegada al lugar donde se ubica al paciente, ya que el personal sanitario no tiene por qué conocer los recorridos y, además, debe buscar aparcamiento. A la vez, incrementará el estrés por llegar lo antes posible, lo que supondrá una merma en la atención".

La central sindical reclama coches con conductores profesionales, que permitan alcanzar antes el lugar de atención al paciente y dejar en él al personal de medicina y enfermería para desempeñar su labor. El sindicato también pide que los vehículos con conductor dispongan del equipamiento necesario para realizar su servicio.

"MALESTAR"

El sindicato, por otro lado, advierte del "malestar" que genera entre el personal esta obligación transmitida por parte de Conselleria, que también ha advertido que no sufragará el uso de transporte público como se venía haciendo en los últimos meses.

La central sindical señala que el citado personal en bastantes casos, como en Alboraia o Massamagrell, se está planteando no conducir estos vehículos que están dejando en los PAC y no asumir ese riesgo de accidentes, retrasos, multas, que no forma parte intrínseca de su labor sanitaria.

CSIF recalca que el denominado Pacto para la Gestión del Desplazamiento del Personal de Atención Primaria, que firmaron los demás sindicatos, constituye "un problema que ha generado la propia Conselleria al no asumir que el transporte de la asistencia domiciliaria debe prestarse siempre con medios -vehículo y conductor- de la propia conselleria".

El sindicato tiene claro que la perspectiva planteada por Sanitat "empeora la asistencia al ciudadano y a la labor de los profesionales", concluyen desde la organización.