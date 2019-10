El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha afirmado este lunes que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a prisión a los líderes del procés confirma una estrategia de "represión" y "venganza". "La sentencia del Tribunal Supremo contra miembros del Gobierno, el Parlamento y las entidades sociales más importantes de Cataluña confirman la estrategia de la represión y la venganza contra todos los ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas.

La sentencia, ha asegurado, "condena a más de dos millones de personas que hicieron posible el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017", declarado ilegal por la Justicia española.

Puidgdemont ha llamado a la movilización no violenta y ha insistido en que no se puede aceptar "como catalanes ni como europeos" el "estatu quo regresivo" y ha instado a dar una "respuesta sonora" a la sentencia en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. "Tienen miedo a nuestra respuesta en las urnas. Vamos a responder con más fuerza que nunca (...) No nos detendrán hasta que llegemos al final", ha proclamado haciendo un llamamiento a la movilización."Tenemos que movilizarnos y hacer oír nuestra voz. Hay muchas formas y todas ellas han de ser democráticas y no violentas, como siempre (...) y convertir las elecciones en una muestra masiva de rechazo".

Ha cargado además contra la actitud de Europa, a la que ha acusado de "callar" ante la "violencia" ejercida durante la jornada del 1 de octubre de 2017 "contra un pueblo que había salido a votar". "Una Europa que baila al son del Estado español, que impide que los representantes de más de dos millones de ciudadanos europeos estemos sentados en el Parlamento Europeo", dijo.

Carles Puigdemont insistió en que la sentencia ha confirmado la "negativa de España a articular un diálogo" y que, ante ello, "toca movilizarnos sin miedo". Puigdemont compareció ante la prensa en Bélgica, sin preguntas, donde reside desde que huyó de la Justicia española en 2017, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a entre 9 y 13 años de prisión a los líderes del proceso secesionista ilegal de 2017 en Cataluña y después de que el juez Pablo Llarena haya dictado una nueva orden internacional y europea de detención contra él.

A su lado durante la comparecencia en la oficina de la Generalitat de Cataluña en Bruselas han estado los exconsejeros catalanes también huidos en Bélgica Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret.