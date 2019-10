"Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia, pero a partir de hoy toca arremangarse y trabajar por reconstruir puentes". Es el diagnóstico que hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras conocerse la sentencia condenatoria contra los líderes del procés de independencia catalán. Para Iglesias, "las apelaciones al diálogo deben dejar de ser un recurso meramente retórico" porque la sentencia "no pone fin al problema político de fondo", y la solución política debe imponerse "frente a las derechas incendiarias y a un PSOE riverizado que agita el artículo 155".

El secretario general del partido morado no compareció ante los medios de comunicación, sino que dejó el peso de la reacción del espacio de Unidas Podemos a Catalunya en Comú, su confluencia catalana. No obstante, Iglesias sí hizo público un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que, en primer lugar, "queda claro que hay consenso en el tribunal en que no hubo violencia, algo que era evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo", y mostró su "rechazo a los discursos que buscan criminalizar a los catalanes y catalanas que hoy se manifestarán pacíficamente en repudio a la sentencia condenatoria contra sus líderes".

"Más allá de los debates estrictamente jurídicos, esta sentencia pasará a la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia", lamentó Iglesias, que afirmó que este lunes "culmina una etapa crucial de un camino que nunca debimos haber empezado a recorrer: el camino de la judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos".

Y es que el problema territorial, para el líder morado, "sigue ahí, irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis". Y que se descarte el indulto para los condenados, como ha dejado caer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es para Iglesias otro error. "En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23-F Armada, y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP", señaló en Twitter.

"Las mismas recetas que nos han llevado hasta esta situación no serán las que nos saquen de ella", insistió Iglesias, que por ello apeló "a la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas para abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado".

Esa nueva etapa, para el líder de Podemos, debe "desterrar la idea de una intervención del autogobierno catalán que se ha demostrado fallida y contraproducente". "Nosotros, humildemente, vamos a intentar contribuir a ello" con "otra idea de España basada en la empatía, el diálogo y la fraternidad" frente "a las derechas incendiarias y a un PSOE riverizado que agita el artículo 155 de forma irresponsablemente electoralista", zanjó Iglesias.

