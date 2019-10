El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este lunes un auto, tras notificarse la sentencia de la causa del procés, en el que emite orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el magistrado instructor de la causa en el alto tribunal ha activado el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó extraditar por rebelión durante la instrucción del procés.

El auto recuerda que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

Este lunes se ha conocido la sentencia del procés, en el que el Supremo impone penas por sedicion y/o malversación a 9 de los 12 enjuidicados, con penas de hasta 13 años de prisión.

Según Llarena, la sentencia parte de los hechos que el auto de procesamiento imputaba a todos los procesados. Con la sentencia, apunta la comunicación del Supremo, se refuerzan los indicios de criminalidad en los actos atribuidos "al procesado en rebeldía Carles Puigdemont", más allá de lo que resulte "en su día del juicio oral que llegue a celebrarse".

Llarena aún debe decidir sobre cursar nuevas órdenes de detención y entrega de otros seis procesados fugados: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig (Bélgica) Clara Ponsatí (Escocia) y Marta Rovira (Suiza).





Descarta la rebelión

Llarena ha decidido descartar de la euroorden el delito de rebelión, un delito que también ha sido descartado de plano por el Supremo en su sentencia.

Tras varios batacazos que pusieron en duda la colaboración y el compromiso de países vecinos, Llarena acabó por retirar todas las órdenes europeas de detención y esperar a ver cómo avanzaba el juicio contra los otros acusados.

La mayor decepción vino de Alemania, cuando el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó entregar a Puigdemont por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.

Tampoco tuvo éxito en Bélgica, que rechazó las euroórdenes contra varios exconsellers por un error de forma que el juez español nunca compartió. A la Justicia escocesa y a la suiza no les dio tiempo siquiera a pronunciarse.

Fue la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien cursó las primeras órdenes de detención contra los fugados, y lo hizo ante las sospechas de delito. Llarena fue el segundo; él ya vio indicios razonables. Y ahora, según precisan las fuentes consultadas, la sentencia da aún más elementos de solidez para volver a intentarlo.