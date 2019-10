Un centenar de funcionarios cortan la Via Laietana en protesta por el fallo. EUROPA PRESS

Los universitarios están llamados a manifestarse a partir de las 12 horas de este lunes, jornada en la que se ha conocido la sentencia del juicio del 'procés' del Tribunal Supremo. Los estudiantes que participan en esta marcha están cortando diferentes calles de Barcelona desde donde dirigen su marcha a plaza Catalunya. Alumnos de la Zona Universitaria han cortado la Diagonal y ha afectado a la circulación del Trambaix entre las paradas de Pius XII y Zona Universitaria de las líneas T1, T2 y T3.



También se acumulan cortes en la Gran Via de les Corts Catalanes, a la altura de la conselleria de Economía, en Via Laietana, Via Augusta, la avenida del Paral·lel o las calles Urgell y Pelai. Participan además en estas concentraciones trabajadores públicos de la Generalitat, como los de la conselleria de Interior que han cortado el tráfico en la calle Diputació. Las protestas han afectado también a diversos tramos de la ronda de Dalt, con cortes en el Nus de la Trinitat en dirección a la Vall d'Hebron en sentido Llobregat y de Sant Gervasi a Horta sentido Besòs.

Un centenar de funcionarios de la Generalitat han cortado la Via Laietana de Barcelona en protesta por la sentencia a los líderes soberanistas catalanes en una marcha encabezada por una gran pancarta bajo el lema 'Llibertat presos polítics'. Los manifestantes llevan 'esteladas' y pancartas en las que se puede leer "Libertad presos políticos", "Volvemos a las calles" o "Yo acuso".



A la marcha, se han sumado el conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas, Jordi Puigneró, y el de Exteriores, Alfred Bosch, que han respaladado la protesta. Durante la protesta, Bosch ha mostrado una fotografía de Raül Romeva, su predecesor.

En la sede de Òmnium Cultural en la calle Diputació, unas 500 personas están concentradas a la espera de que el vicepresidente de la entidad soberanista, Marcel Mauri, les dirija unas palabras. La Rambla está cortada al tráfico solo de bajada.

Llamamiento a la "desobediencia" de los CDR

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho este lunes desde las redes sociales un llamamiento a la "desobediencia": "Es la hora de la revuelta popular"."Vuestra sentencia será vuestra condena. Es la hora de alzarnos contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices", han proclamado los CDR desde su cuenta oficial en Twitter.

La vostra sentència serà la vostra condemna.



✊ És l'hora d'alçar-nos contra el feixisme autoritari de l'estat espanyol i els seus còmplices.



🔥 És l'hora de la #RevoltaPopular.



👉 Responem amb desobediència, poder popular i República!#CDRenXarxa pic.twitter.com/vE5SiEabZI — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) October 14, 2019

Junto a un cartel en el que aparece un puño alzado, los CDR han llamado a responder a la sentencia del 'procés' "con desobediencia, poder popular y república".

En su primera convocatoria de protestas desde la publicación de la sentencia, los CDR han convocado una concentración ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), bajo el lema "Señalemos a los represores, señalemos la (in)justicia".





Tsunami Democràtic dará instrucciones a las 13 horas



Tsunami Democràtic ha llamado a la ciudadanía catalana a la "movilización inmediata" y a la desobediencia civil no violenta en rechazo a la sentencia del 1-O, y ha anunciado que dará las primeras instrucciones para la acción de este lunes a las 13.00 horas.

En un comunicado este lunes, cuando se ha sabido que el Tribunal Supremo ha condenado a los líderes independentistas del 1-O con penas de entre 13 y nueve años de cárcel por sedición y malversación, la plataforma ha explicado que este lunes habrá la primera acción de "un ciclo de movilizaciones".

"Animamos a la gente que aún está en el trabajo a dejar sus puestos de trabajo", a los estudiantes y la comunidad educativa, a salir de las aulas y movilizarse, y a que las personas que viven fuera de Barcelona se desplacen a la ciudad.

⚠️ TOTHOM A BARCELONA: comença la resposta a la sentència, comença el #TsunamiDemocràtic! 🌊 A la 13h anunciarem la primera acció! pic.twitter.com/IOf4crJUaO — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

Recomienda ir preparado para pasar algunas horas fuera de su casa, con comida, agua, calzado cómodo, protección para la lluvia, radio y móvil, en el marco de una movilización que quiere dar visibilidad internacionalmente a la "injusticia y arbitrariedad" de la sentencia.

Consideran que la sentencia establece un escenario futuro en el que cualquier muestra de disidencia en todo el Estado "podrán ser directamente condenados como ahora: usando políticamente el código penal y los tribunales".

"Esta sentencia no condena solo a estas personas individuales, sino que también condena a la ciudadanía que representaban y a todo el mundo que participó en el referéndum del 1 de octubre", ha afirmado.



Blindada la sede del TSJC

Los Mossos d'Esquadra han blindado la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y las calles adyacentes con barreras, ante las protestas convocadas tras la sentencia del 1-O.

Se ha cortado el sentido montaña de la avenida Lluís Companys y toda la zona que rodea el alto tribunal catalán, que están custodiados por numerosos furgones de la Brigada Móvil (Brimo).

Los CDR han convocado la mañana de este lunes, tras conocerse la sentencia a los líderes soberanistas, concentraciones a las puertas del TSJC, donde en anteriores protestas varias personas se encadenaron.

Concentraciones frente a hospitales

Varios centenares de trabajadores y estudiantes de los Hospitales Clínic y Sant Pau, en Barcelona, y de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat, se han concentrado este lunes ante las puertas de estos centros sanitarios nada más conocerse la sentencia del "procés".

Ante la puerta principal del Hospital Universitario de Bellvitge se han concentrado unas cincuenta personas poco antes de las 10.00 horas, igual que ha sucedido en el Hospital de Sant Pau, donde la protesta ha reunido a un centenar de sanitarios y usuarios.

La protesta más numerosa, de unas 300 personas, se ha producido, por ahora, en el Hospital Clínic, en cuyo reciento se ubica también la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB).

En esta protesta, los participantes se han concentrado ante las puertas de Medicina, en la plaza del doctor Ferrer i Cajigal, para después rodear en manifestación el Hospital Clínic por las calles Casanova, Còrsega y Provença.

Los estudiantes de Medicina de la UB han anunciado que saldrán en manifestación hacia las 11.30 horas del recinto del Clínic para acudir a la plaza Cataluña, donde se prevé que se reúnan con el denominado 'tsunami democràtic', en el que se agrupan diversas organizaciones estudiantiles, entre otras entidades soberanistas.

En Girona

Trabajadores y estudiantes de la Universitat de Girona se manifiestan en las calles este lunes. El punto de concentración es ante la sede del rectorado para desde allá desplazarse hasta la sede de la Generalitat en la capital gerundense.

Una manifestación corta la C-66 en La Bisbal d'Empordà en los dos sentidos de la marcha y en Celrà, un grupo de personas ha cortado a las 10.30 horas las vías de la estación de tren interrumpiendo el servicio de la R11 de Rodalies Catalunya.