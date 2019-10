Los portavoces adjuntos del Grupo Popular, Rafael Belmonte y Juan de la Rosa, se han reunido con la Asociación de Familias Numerosas de Sevilla, que le ha mostrado sus "inquietudes por la subida de tasas de la empresa de aguas, que repercutirá negativamente en los sevillanos y afectará aún más a las familias numerosas", según señala el PP en un comunicado.

En este sentido, desde el PP se le ha trasladado su apoyo a la asociación y se realizarán "todas las acciones que sean necesarias para evitar esta subida de agua".

De la Rosa ha manifestado que "el PP no aceptará bajo ningún concepto una subida de la tarifa de agua a cientos de miles de sevillanos, sobre todo con una empresa de aguas con ocho millones de superávit en 2018". Ha detallado que "el PP no va a consentir la subida que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quiere perpetrarle a todos los sevillanos en forma de subida de un siete y un ocho por ciento al agua, ya que "no es ni un artículo de lujo, ni es algo prescindible, ni puedes optar por utilizarlo o no".

"A un bien de primera necesidad, Espadas quiere meterle un siete por ciento más a un agua, que ya es cara y aquí no hay distinción de renta, aquí no hay distinción de personas que ganen más o ganen menos, aquí solo hay voracidad de un alcalde que ya ha subido suficientemente los impuestos y al que no le vamos a consentir que suba un siete el agua", ha destacado el portavoz adjunto.

Ha añadido que "así lo hemos defendido en el Consejo de Administración, donde hemos votado en contra de esta subida". "Votaremos no en el pleno y si es necesario saldremos a la calle para defender que no se suba el agua ni ningún otro impuesto, tasa o precio público en la ciudad de Sevilla, porque este alcalde ya nos ha metido demasiado la mano en el bolsillo y quiere metérsela a cientos de miles de ciudadanos y no lo vamos a consentir", agrega.

De la Rosa ha pedido a Espadas que "deje de meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos porque no ha dejado de subirle los impuestos a los sevillanos desde que es alcalde". "Nos vamos a oponer a esta subida en la calle y en el propio Ayuntamiento", reitera, insistiendo en que "el PP no será cómplice de ningún tipo de subida de impuestos o de tasas en un Ayuntamiento que todos los años devuelve dinero a los bancos porque es incapaz de gastárselo y en una época de bonanza".

"Creo que toca el momento de devolverle a los ciudadanos el esfuerzo hecho en los últimos años en forma de bajada de impuestos", ha explicado De la Rosa, tras añadir que el Ayuntamiento tiene "recursos financieros infrautilizados".

En este sentido, el portavoz adjunto popular ha concluido que "desde el Grupo Popular, como oposición útil y responsable, seguiremos trabajando para reducir los impuestos y tasas que pagan los sevillanos, que desde 2016 han sido incrementados por el alcalde socialista, algo que no beneficia al crecimiento económico y la creación de empleo".