El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado, durante la Comisión Permanente de Control y Fiscalización, que está abordando con el centro comercial Lagoh refuerzos en la movilidad para facilitar el acceso de los ciudadanos a las instalaciones, teniendo en cuenta la gran afluencia con la que ha contado en sus primeras semanas de apertura, a la par que ha anunciado una "intervención profunda" de reurbanización en la calle Adriano, aprovechando las obras que realizará Emasesa en esta vía.

En cuanto a Lagoh, el concejal del PP Ignacio Flores ha pedido información al gobierno local sobre la Línea 35, un servicio exprés que conecta el Prado de San Sebastián con Palmas Altas, y ha lamentado que ésta "no estaba demasiado planificada y se ha montado aprisa y corriendo". Además, se ha preguntado si han existido disminuciones en otras líneas "teniendo en cuenta que no se han contratado conductores nuevos".

El responsable de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, ha reconocido que no se han producido nuevas contrataciones, pero afirma que "no ha provocado modificaciones de otras líneas". "Tussam viene trabajando con incremento de servicios, con esfuerzo de plantilla y económico, incluso estamos planteando que Lagoh haga parte de ese esfuerzo económico para el refuerzo porque no va a ser a costa de disminuir los servicios de los sevillanos", recalca.

La Línea 35 realiza 28 expediciones por sentido de lunes a jueves; 36 los viernes, sábados y vísperas de festivos y 25 los festivos. Los viernes y sábados se esta reforzando la línea para atender los incrementos de demanda en este inicio de andadura del centro comercial.

Por otra parte, el concejal de Adelante Daniel González Rojas ha cuestionado al concejal de Hábitat, Antonio Muñoz, sobre la intervención en la calle Adriano, pidiéndole que se haga con "criterios más sostenibles", se cree un "verdadero paseo" y se tenga en cuenta la opinión de los vecinos, teniendo en cuenta que el proyecto inicial de Emasesa "sigue dejando el protagonismo al coche, pese a lo que marca el PGOU es el avance en una dirección diferente".

Muñoz indica que Emasesa está reformulando el proyecto y considera que la vía "merece una reurbanización donde no solamente se intervenga en el subsuelo, sino una intervención relevante en acerado, arbolado, aparcamiento y bicicleteros, como en Greco o Amor de Dios". "Hay voluntad del gobierno de hacer una intervención profunda en la calle, que requieren de una mayor inversión", agrega.

APLICACIÓN DEL EDUSI

Paralelamente, a petición de Vox, quien ha preguntado sobre los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi), el responsable del área, Francisco Páez, ha afirmado que no tiene "preocupación" sobre la devolución de fondos. "No soy futurólogo pero no haré especulaciones", afirma, tras destacar el trabajo que están haciendo los funcionarios para tener los expedientes al día.

Páez ha detallado que el 9 de marzo de 2018 se aprobó adscribir al Servicio de Promoción Empresarial los proyectos a desarrollar de la Edusi y quedó sin efecto a final de septiembre de 2019 "para adaptarlo a la nueva estructura municipal". "Se trata de agilizar con esa descentralización en tramitación del proyecto", señala, tras advertir de que "se ha tardado un año en decir la imposibilidad de ejecutar porque se ha intentado diferenciar las unidades de gestión y de ejecución y ante la movilidad del personal del área".

Entre las actuaciones financiadas con Edusi ejecutadas o en trámite, menciona la plataforma Ciudad Inteligente, actuaciones de carpintería para los colegios 'María Zambrano' y 'Blas Infante', la rehabilitación de las Naves de Renfe -que está licitándose de nuevo-, la mejora de la contaminación acústica de la Ronda Urbana Norte o el plan integral de actuación en el Vacie, entre otros.

BAÑOS PÚBLICOS

Adelante Sevilla también ha cuestionado al gobierno local sobre los baños públicos y ha apostado por la creación de una red, ante lo que Muñoz le ha explicado que la experiencia realizada hasta el momento, cuadno se colocaron diez aseos públicos automáticos, "no ha sido exitosa", mencionando la "constante vandalización".

Se está terminando un informe con empresas adjudicatarias de todo el Estado y analizando experiencias de otras ciudades para estudiar otras opciones, como puede ser la opción de algunas urbes alemanas que financian algunos bares, que están identificados, y permiten que la gente pueda entrar a usar los baños públicos. Espera que en 2020 haya ya una partida para abordar este asunto.

APERTURA DEL COSTURERO DE LA REINA

De otro lado, el PP también ha preguntado en la sesión sobre el Costurero de la Reina, "tras un año cerrado", ante lo que Muñoz espera que pueda reabrir a principios de 2020 o antes, una vez que se "solvente el déficit de informadores turísticos". Señala la "dificultad de uso por la singularidad del edificio" y aboga por compatibilizar su reapertura como punto de información turística con todo lo relativo al proyecto de

la Red de Destinos inteligentes.

Por último, a petición de Cs, el gobierno local se ha comprometido a analizar la participación de las organizaciones de trabajadores autónomos ATA y UPTA en el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS).

LAS MOCIONES: MEJORA DE MERCADOS, FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y CATALUÑA

Por otra parte, se han debatido diversas mociones de los partidos que serán votadas en el próximo pleno, que se celebra el jueves, como la petición de Cs de instar a la modificación de la financiación autonómica o la propuesta de Adelante para revitalizar los mercados de abastos, con bonificaciones a la hora de abrir puestos, agilizar trámites o hacer público el listado con la situación de los puestos, para que los posibles interesados conozcan los que se encuentran vacantes en la ciudad, un punto este último en el que el Ayuntamiento asegura que ya trabaja.

Por último, el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha presentado una iniciativa para que se declare Sevilla "ciudad defensora de la unidad de España". En su opinión, tras retrotraerse a los condes visigodos del siglo IX, Polavieja afirma que "en la historia no se encuentra identidad catalana que justifique" su independencia, algo que considera que han "alimentado" PSOE y PP realizando transferencia de competencias a esta región.

Asegura que en Cataluña se plantea una "historia irreal e inventada" para justificar la independencia y que se vive "en un permanente estado paranoico que divide a la población". "La economía de Sevilla se vería comprometida si sigue la deriva secesionista", recalca, tras solicitar al Pleno que muestre su compromiso con la unidad de España, contrario a la "intentona golpista" y que acuerde "prohibir recepciones institucionales de cargos catalanes procesados, condenados o investigados en relación con la declaración de independencia de Cataluña".

Desde el PP, el concejal Rafael Belmonte le indican que ha seguido "la senda" de los populares con esta moción, ya que ellos presentaron otra para en plenos anteriores para "reivindicar el sano patriotismo que debe e haber en Sevilla". De su lado, Aumesquet, que se ha mostrado a favor de los dos primeros puntos, duda del planteamiento del tercero, que considera "una declaración de persona non grata encubierta".

Por último, tanto la portavoz socialista, Adela Castaño, como la edil de Adelante Sandra Heredia han criticado que Cs busque con la moción "rédito electoral". Castaño añade que el PSOE "busca la legalidad, la constitucionalidad y la unidad desde la pluralidad".