Así, según han explicado fuentes del comité a Europa Press, este ultimatum obedece a la "negativa" de la conselleria a convocar la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo a pesar del compromiso adquirido Sanidad en el momento de la reversión, en abril de 2018, de homogeneizar las condiciones de trabajo del personal laboral del Departamento de la Ribera con la del resto de trabajadores de la sanidad pública.

Para ello, el 10 de enero se conformó la mesa negociadora del convenio y el 7 de febrero se celebró otra reunión. Sin embargo, desde entonces han cursado tres solicitudes de reanudación de las conversaciones, pero la conselleria "se ha cerrado en banda".

La primera de ellas, que debía celebrarse el 22 de marzo, se suspendió alegando la convocatoria electoral adelantada, el 12 de junio les contestaron que la posponían a después de verano y el último requerimiento, el 16 de septiembre, "ni siquiera han contestado", han lamentado.

Ante esta situación, este jueves han presentado por registro un escrito en el que advierten a Sanidad de que si no convocan una reunión en las 72 horas hábiles denunciarán que existe "mala fe negociadora" con "las consecuencias legales que puedan acarrear".

Al respecto, ha explicado que la primera medida será solicitar la mediación de Inspección de Trabajo y convocar una asamblea a los trabajadores para explicarles la situación y acordar los siguientes pasos.

Desde el comité, han reprochado el "hermetismo" de Sanidad para explicar "por qué no cumple con su compromiso" ya que tras casi un año y medio que han vuelto a la gestión pública "estamos revertidos pero no integrados" y han recalcado el "malestar y preocupación" porque están "jugando con el pan" de los más 1.400 trabajadores laborales afectados.

En ese línea, han subrayado la "voluntad negociadora" del comité ya que solo quieren que se cumpla con el compromiso de homogeneizar las condiciones con el resto de plantilla de la sanidad pública y en ese sentido han puesto de manifiesto las diferencias que existen, no solo salariales, sino de valoración de promoción interna para traslados, condiciones de las bajas laborales o para la concesión de permisos. "No sabemos por qué está situación, pero sentimos que nos faltan al respeto y no nos toman en serio", han apostillado.