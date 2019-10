Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, los padres de Diana Quer, la chica asesinada el 22 de agosto de 2016, han vuelto a escena después de que la madre denunciara que había sido agredida físicamente por su expareja. En sus declaraciones ante el juez, ambos han ofrecido versiones contradictorias de lo sucedido. El padre ha asegurado que la madre de Diana llegó a decirle durante la disputa que "era el culpable de su muerte" e insiste en que no la agredió.

Espejo Público ha tenido acceso a dichas declaraciones, en las que se echan la culpa mutuamente y solo coinciden en el lugar en el que sucedieron los hechos. Según López Pinel, Juan Carlos acudió a casa de Valeria a entregarle los perros. Ella le pidió a su hija bajar para poder hablar con él, ya que la tiene "bloqueada en todas las redes sociales".

Al bajar al garaje, donde había entrado con el coche, se encontró con que Juan Carlos se encerró en el coche y empezó a grabarle con el móvil: "Le dije que se bajara y empezó a dar marcha atrás. Le llamé irresponsable, porque no se hace cargo de mi hija. Golpeé el cristal y le dije que no se marchara".

López-Pinel apunta que Juan Carlos se bajó finalmente del coche para golpearla en "el lado izquierdo de la cara": "Me agarró fuertemente de ambos brazos y me lanzó contra la pared. Me caí al suelo. Me insultó y me llamó loca, trastornada y desequilibrada, que estoy para que me encierren". "Se subió al coche y vi que iba a dar marcha atrás, yo conseguí levantarme para subir a casa de mi hija y vino hacia mí. Corrí entre las columnas y pensé que me iba a atropellar. No hay cámaras de vigilancia pero creo que el conserje lo vio todo", añade.

Por su parte, la versión de Juan Carlos Quer difiere completamente: "Llegué a casa de Valeria para entregarle a los perros, la llamé y me dijo 'vete que mi madre está como una loca y yo he llamado a la Policía'. Preferí no subir y esperarla en el garaje. Me volvió a llamar a los tres minutos para decirme: 'Papá ten cuidado que mamá baja'".

Juan Carlos Quer asegura que su exmujer comenzó a "golpear y dar patadas al coche": "Me insultó, me llamó hijo de puta, te voy a matar, eres el culpable de la muerte de Diana".

Valeria, la hija de ambos, se ha posicionado públicamente a favor de su padre y ha negado que la golpeara o agrediera físicamente.