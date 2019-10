El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa pública Emvisesa, la Escuela de Arquitectura y el Colegio de Arquitectura han celebrado este jueves en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, en el marco de las actividades de la semana de la arquitectura, el acto de entrega de los 15 premios elegidos por el jurado así como el proceso de adjudicación de la redacción de los proyectos de siete nuevas promociones de viviendas, que suman un total de 613 VPO y que están ubicadas en Hacienda El Rosario, Pítamo Sur, La Salle, Su Eminencia, Torreblanca o Cruz del Campo.

La financiación de estas obras está vinculada además con la formalización los créditos autorizados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se enmarca dentro del nuevo plan municipal de la vivienda.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Francisco Montero, y la decana del Colegio de Arquitectura de Sevilla, Cristina Murillo, han participado en la entrega de premios de un concurso que se ha celebrado por primera vez en la ciudad y en el que se han elegido los diseños para los bloques de vivienda pública, que incorporan criterios de eficiencia energética, climatización, zonas verdes, vivienda evolutiva o integración en el interno.

Emvisesa abrió el plazo para la presentación de ofertas para este concurso, en el que participan distintas áreas municipales además de la Escuela de Arquitectura y el Colegio Oficial de Arquitectura, el 10 de diciembre del pasado año y lo mantuvo abierto hasta el 15 de febrero de 2019.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, se presentaron 101 proyectos, de los que finalmente quedaron admitidos 94 con un gran nivel de calidad y todos elaborados con metodología BIM, para diseñar 628 viviendas de los ocho nuevos bloques que se construirán en Hacienda El Rosario, Pítamo Sur, La Salle, Su Eminencia, Torreblanca, Torreblanca Sur, Valdezorras o Cruz del Campo.

Tras un proceso de análisis de todas las propuestas, el jurado acordó conceder 12 premios y tres accésits valorados en 42.000 euros que han sido entregados en el acto celebrado este jueves en la Escuela de Arquitectura y que se corresponden con siete de los proyectos. El octavo, un bloque de 14 viviendas de una parcela Torreblanca, quedó desierto tras la resolución del jurado.

A continuación, se ha procedido, de acuerdo con las bases, a determinar los posibles adjudicatarios de los contratos de redacción de los proyectos y asistencia técnica de los siete nuevos bloques de viviendas con un valor de estos contratos de tres millones de euros.

Concretamente, en Hacienda del Rosario se ha adjudicado por un importe de 954.867 euros el proyecto para la construcción de un bloque de 218 viviendas. El diseño ganador es el denominado 'Corona Bolearis', obra de Gonzalo Cantos y Patricia Higuera. En su valoración, el jurado ha destacado su manera de afrontar las zonas curvadas de la geometría de la manzana sin afectar al trazado de las viviendas, mediante la inclusión en dichas zonas curvadas de espacios colectivos y de relación.

Asimismo, se ha valorado la "atractiva" imagen del edificio y la relación en las viviendas entre la cocina y la terraza, así como una adecuada previsión de espacios de instalaciones verticales. Al mismo tiempo, en esta misma promoción se han entregado otros dos premios.

En el Pítamo Sur se ha adjudicado un bloque de viviendas de 125 pisos con un importe de la adjudicación de 540.000 euros.

Se trata del proyecto denominado '3x3' de José Luis Daroca que ha destacado por el planteamiento de una "piel muy profunda y compleja", constituida por una secuencia de terrazas y patios que permiten aportar iluminación y ventilación a los espacios de aseo, así como "una sugerente imagen de levedad a una edificación de semejante longitud".

En San Juan de la Salle, se ha acordado el diseño del nuevo edificio con cinco viviendas con un presupuesto de adjudicación de 21.717 euros. En este caso, se han concedido tres premios por los diseños presentados aunque finalmente la adjudicación ha sido la presentada con el lema 'Dospierre' de Abelardo Linares. El jurado ha valorado la cuidada imagen urbana del proyecto y la apuesta por un patio de geometría circular mejorando la calidad espacial de las zonas colectivas, los accesos, cocinas y estancias internas de cada vivienda.

En Su Eminencia, Emvisesa tiene programada la construcción de un bloque de 24 viviendas que será diseñado y redactado por José Luis Bezos y Julio Barreno, representantes del proyecto 'Openbuilding'. En este caso, el dictamen del jurado valora la claridad de su implantación, la limpieza de su volumen emergente, acompañando en planta baja unas piezas complementarias de uso comercial para el ajuste del inmueble a las alineaciones, que permiten crear una plaza colectiva interior.

También destacó el jurado su planteamiento de las envolventes profundas y la capacidad de las viviendas para responder a futuras transformaciones. El importe de esta adjudicación es de 117.570 euros.

En Torreblanca se ha adjudicado un bloque de 14 viviendas tras un proceso en el que ha habido dos ganadores y cuya adjudicación se ha tenido que resolver por sorteo. Finalmente, la adjudicación de este proyecto ha recaído en el proyecto 'The cat on the roof' de Manuel Vargas y Jesús de la Fuente, donde "es destacable el intento de otorgar a las casas unifamiliares planteadas pequeños espacios exteriores privativos que convivan con los espacios exteriores colectivos".

Esta propuesta consigue combinar la tipología unifamiliar sobre una parcela plurifamiliar, manteniendo el carácter identitario de la edificación colectiva.

Además, para Valdezorras se ha aprobado la adjudicación de 135 viviendas con el proyecto de Manuel López, Jaime Gastalver y Juan Luis Romero, representantes del proyecto 'A flor de piel'. El jurado ha valorado su singular planteamiento de un conjunto de alojamientos variado y diverso, en el que cada uno de los tipos propuestos y sus agrupaciones quedan configurados con un trazado dinámico y abierto al paisaje inmediato, rico en espacios abiertos y de relación, consiguiéndose además una imagen novedosa alejada del aspecto de manzana urbana consolidada. El importe de adjudicación asciende a 380.000 euros.

En la Cruz del Campo se construirán 92 viviendas a través del diseño ganador: el presentado con el tema de cinco y representado en la Escuela de Arquitectura por Marina del Mármol. Se ha valorado la implantación de una banda de viviendas profundas frente a una segunda banda de viviendas de menor fondo, que definen entre ambas un espacio ajardinado de convivencia. Este proyecto se adjudica por un importe de 419.000 euros.