El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, dentro de la acción iniciada por el PP 'Mes de la vía pública y el entorno urbano', ha llamado la atención este jueves sobre la situación en la que se encuentra La Cartuja, "con asfalto, acerado y mobiliario en mal estado, así como suciedad". "Pasear por la Cartuja es una auténtica vergüenza y peligro, no hay ni una sola zona del Parque Tecnológico que esté en buen estado", advierte.

Pérez ha detallado que, dentro del estado general de la vía pública, "que ya hemos reiterado cuál es su estado con más de 2.500 fotografías sobre desperfectos en las aceras y pasos de peatones, hay sitios especiales de la ciudad como el Parque Tecnológico de Cartuja que no pueden encontrarse en el estado en el que están".

"Más de 500 imágenes demuestran como este parque tiene deficiencias en cuanto a la iluminación, acerado, calzada, limpieza. Un Parque Tecnológico que dentro de las empresas es verdaderamente tecnológico y del siglo XXI, pero que por sus calles y entorno es del siglo pasado y parece que el Ayuntamiento no ha pasado por aquí durante muchos años", incide en un comunicado.

Afirma que esta situación ha de arreglarse "inmediatamente" porque la imagen de un parque tecnológico "puntero de la ciudad de Sevilla no puede ser los destrozos, el abandono, la suciedad, la falta de iluminación y el mal estado general". "Hay muchos empresarios del parque que no se atreven a traer aquí a inversores para sus empresas con tal de que no pasen por este entorno degradado y creemos que la seña de tecnología y ciencia de esta ciudad como es el parque tecnológico no puede estar en el estado en el que está", ha reiterado el portavoz popular, agrega.

En su opinión, "cuidar la vía pública, cuidar el estado del suelo, de las aceras, del pavimento, pasos de cebra

así como la limpieza es la primera obligación de un alcalde". Ha reiterado que "un alcalde que está siempre montado en aviones, escenarios, tribunas de congresos, galas y festivales es un alcalde que ha perdido el sentido de la realidad, que ha levantado los pies del suelo que pisan sus vecinos y que no tiene ahora mismo la predisposición de arreglar ninguno de los problemas reales de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que el 21 de marzo de 2017 Espadas anunció "a bombo y platillo", cuando se producía la conmemoración de la Exposición Universal de 1992, que "invertiría un millón de euros en Cartuja para cambiar el alumbrado y el mobiliario urbano en todo el parque, así como para adecentar calles y mejorar el arbolado". "¿En qué zona de la Cartuja ha realizado esta inversión? Simplemente en ninguna, ya que más de dos años después nada se ha hecho, solo hay que darse un paseo por la Isla de la Cartuja y comprobar el pésimo estado en el que se encuentra", añade.

Considera que esto es "solo un ejemplo más de las grandes operaciones de marketing" que el alcalde ha venido haciendo en estos "cuatro años y más de cien días de mandato, que luego quedan en anuncio humo o en papel mojado".

Pérez ha exigido a Espadas que lleve a cabo un plan urgente de actuación en la Isla de la Cartuja y ha anunciado que llevará al Pleno un plan de choque para el arreglo del acerado, de las calzadas, pinturas de la vía pública de las señales viales como los pasos de cebra, porque "esta situación es un claro paradigma de cómo se encuentra la ciudad por el abandono del gobierno de Juan Espadas".

"Así no se puede tener no solo la ciudad sino también un punto muy especial de Sevilla como es el parque tecnológico. Yo le invito a que venga con nosotros, vea los desperfectos y se ponga a trabajar de una vez en lo que verdaderamente importa a los ciudadanos, porque parece que a usted esta ciudad le importa cada vez menos ya que está de salida y con la cabeza puesta en otras cosas que no son los problemas reales de los ciudadanos. Céntrese y póngase a trabajar por Sevilla", ha manifestado el portavoz popular", concluye.

El concejal popular apuesta porque el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja se convierta "en la gran oportunidad de Sevilla" y entiende que "si hay algún responsable del estado al que se ha llegado en esta y otras zonas de la ciudad es única y exclusivamente responsabilidad de Espadas".

En su opinión, "la cuenta atrás ha empezado, Espadas tiene tres años y ocho meses para cumplir lo que en el mandato anterior no supo hacer. Ya debe abandonar el marketing y ofrecer soluciones reales a los vecinos". "A Espadas se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos sobre todos los asuntos y problemas de ciudad, en lugar de asumir su responsabilidad, ya debe cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad", ha dicho.