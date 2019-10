Los patinetes eléctricos se han convertido en los últimos años en una de las alternartivas por excelencia a otros vehículos motorizados, pero muchos usuarios no tienen claras las normas de seguridad vial aplicables a este nuevo medio de transporte. No utilizar los auriculares, emplear el casco, no circular por la acera o señalizar las maniobras son algunas de las recomendaciones para evitar accidentes y multas que recoge la primera campaña española al respecto.

Bajo el lema "Circula con cabeza y aparca con corazón", la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Voi y la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico AESLEME, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, han puesto en marcha la primera campaña para promover el buen uso de estos vehículos. Revisada por la Dirección General de Tráfico (DGT), tiene como objetivo promover una serie de buenas prácticas que deben seguir los usuarios de la vía ante la aparición de los nuevos modelos de movilidad urbana.

Para difundir el mensaje entre los usuarios, los artífices de la campaña han recurrido a un vídeo, en el que, a través de un chico que recorre la ciudad en patinete eléctrico, se muestra cómo circular de forma segura y respetuosa por la ciudad.

En el vídeo se explica, por ejemplo, que no se debe circular por las aceras ni consumir alcohol o drogas al montar en patinete. Además, se recomienda usar casco y señalizar las maniobras y también se muestra la importancia de aparcar en lugares autorizados con el fin de no obstaculizar el paso al resto de viandantes y, especialmente, a las personas que pertenecen a colectivos más vulnerables.

Esta iniciativa, que se engloba en una campaña internacional impulsada por Voi, conlleva también la creación de una escuela de tráfico virtual y ofrece la posibilidad de realizar primer test para usuarios de patinetes eléctricos certificado por la Sociedad Nacional de Seguridad Vial de Suecia y aprobado por el VIAS (Instituto Europeo de Seguridad Vial).

El lanzamiento de esta escuela obedece a que, como ha apuntado durante la presentación de la campaña un responsable de la compañía de micromovilidad Voi, Frederik Hjelm, la mayoría de usuarios de patinetes no cuentan con carné de conducir, por lo que desconocen las normas de circulación, y es por eso que hay que "concienciar" a los usuarios de su buen uso.

"Un vehículo, no un juguete"

Mientras tanto, la fiscal adscrita de Seguridad Vial, Rosa Pérez, ha recalcado que existen casos en los que el uso del patinete "crea un riesgo" y que, para ellos, "se está aplicando el Código Penal". Ha detallado que el último caso registrado se trata de un usuario que atropelló a una persona mientras transitaba por un paso peatonal en Baleares, por lo que se le acusa de homicidio imprudente. "La maquinaria empieza a responder", ha celebrado.

El coordinador general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Federico Jiménez, ha precisado que "el reto de las administraciones públicas es regular la micromovilidad" y que desde el Consistorio abogan "por que la gente tenga libre elección a la hora de transportarse".

Por último, la directora general de AESLEME, Mar Cogollos, ha zanjado que "el patinete es un vehículo, no un juguete", y ha pedido que sea obligatorio el uso de casco entre los usuarios de este medio de transporte.