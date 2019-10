Bonig, en atención a los medios de comunicación tras la entrega de las Distinciones en el Palau de la Generalitat con ocasión de esta celebración, ha lamentado "profundamente" que Puig no haya reivindicado el cambio del modelo de financiación: "No podemos tener instituciones, autogobierno, si no tenemos el dinero necesario, suficiente y que nos corresponde", ha apostillado.

La líder del PP valenciano, que ha estado acompañada en el acto institucional por el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, ha querido recordar a todos los gobiernos y personas que lucharon porque hoy en día la Comunitat "sea lo que es". Asimismo, ha indicado que el PP "siempre" ha tendido la mano "para llegar a grandes acuerdos en la Comunitat y reivindicar el cambio del modelo de financiación".

Así, ha advertido que el PSPV "no tendrá ninguna queja del PP y de esta síndica que ha estado a su lado, cosa que PSPV y Compromís no siempre lo estuvieron". "Me hubiera gustado -ha añadido- que hoy se volviera a poner uno de los principales temas pendientes que tiene esta comunidad encima de la mesa, que es la reclamación del cambio de modelo de financiación".

A su juicio, "parece que a Puig, PSPV y Compromís se le rompió la voz de tanto usarla". "Ahora que gobierna Pedro Sánchez, que ha incumplido su promesa de cambiarlo -el modelo-, que juega con el dinero de los valencianos, no se entiende que Puig no haya hecho ni una sola reivindicación".

Al respecto, ha matizado que "ser reivindicativos no significa no ser leales. Si hay una comunidad que ha sido leal con España ha sido la Comunitat".

"TRISTEZA" POR SU DISCURSO

Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha mostrado su "tristeza" porque Puig "haya hecho un discurso triunfalista y vuelva a equivocar una vez más lo que debería ser el día de todos para hacer un discurso de parte".

Preguntado por su opinión acerca de la referencia que ha hecho el 'president' al dumping fiscal, ha señalado que le hace "mucha gracia" escuchar al PSPV hablar de este asunto "cuando nosotros en algunas comunidades adelgazamos elementos que sobran, eliminamos chiringuitos, acabamos con enchufados y no hablan de dumping fiscal cuando se debería hablar por ejemplo de lo que ellos apoyan en el País Vasco y en Navarra, los privilegios fiscales de otras CCAA".

Así mismo, Cantó ha subrayado que "hoy es un día para sentirse satisfecho, orgulloso y para sumar, nunca para dividir". Se ha mostrado "contento y feliz, con el cuerpo festivo" y ha confiando en que este sea un 9 d'Octubre que "una, que no divida y, sobre todo, que transcurra en paz, en alegría y armonía". "Es un día para felicitarnos a todos, somos un pueblo que se siente orgulloso, más orgulloso todavía viendo cómo hemos reaccionado un mes después de la gota fría que azotó la Vega Baja".

Por su parte, Ana Vega, la síndica de Vox en Les Corts, ha mostrado su "sorpresa" porque este acto "se haya convertido en un aquelarre marxista". "Así utiliza el gobierno del Botànic el dinero público, para hacer un discurso de semi odio para los votantes que no son suyos", ha lamentado.

A su juicio, "así no se utiliza el dinero de las instituciones públicas". "Lamentamos profundamente que se use dinero público para estos aquelarres maxistas, enaltecer el feminismo y la memoria histórica y todos estos 'ismos' que lo único que son es el caladero de voto de la izquierda engañando a toda esta gente", ha dicho, y ha agregado: "Nosotros queremos desmontar este chiringuito, no se usan las instituciones para esto. Este autogobierno genera desigualdades y somos todos iguales".